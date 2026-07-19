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رياضة

جوائز نهائي كأس العالم: كم ربحت إسبانيا من فوزها على الأرجنتين؟

Lebanon 24
19-07-2026 | 23:25
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جوائز نهائي كأس العالم: كم ربحت إسبانيا من فوزها على الأرجنتين؟
جوائز نهائي كأس العالم: كم ربحت إسبانيا من فوزها على الأرجنتين؟ photos 0
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أنهت إسبانيا كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توجت باللقب على حساب الأرجنتين، وحصلت على أكبر مكافأة مالية في تاريخ البطولة.

ونالت إسبانيا 50 مليون دولار بعد فوزها بالنهائي، فيما حصلت الأرجنتين، وصيفة البطولة، على 33 مليون دولار.

وكان "فيفا" قد أعلن في كانون الأول أن النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخباً، ستشهد أيضاً أكبر مجموع جوائز في تاريخ البطولة، إذ بلغت قيمة الجوائز الإجمالية 655 مليون دولار، توزّع على المنتخبات بحسب المرحلة التي وصلت إليها.
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وحصلت إنكلترا على 29 مليون دولار بعد فوزها على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما نالت فرنسا 27 مليون دولار بعد إنهاء البطولة في المركز الرابع.

أما المنتخب الأميركي، فحصل على 16 مليون دولار بعد بلوغه دور الـ16. ووفق اتفاقيات العمل الجماعية الموقعة عام 2022 بين الاتحاد الأميركي لكرة القدم ومنتخبي الرجال والسيدات، تُقسم هذه الجائزة مع منتخب السيدات.

وتنص الاتفاقيات على أن 80 في المئة من المبلغ يُوزع بين لاعبي ولاعبات المنتخبين الذين يشاركون في قوائم كأس العالم، بواقع 246153.85 دولاراً لكل لاعب أو لاعبة، فيما يحصل الاتحاد الأميركي على النسبة المتبقية.

وجاء توزيع الجوائز في مونديال 2026 على الشكل الآتي:

البطل: 50 مليون دولار
إسبانيا

الوصيف: 33 مليون دولار
الأرجنتين

المركز الثالث: 29 مليون دولار
إنكلترا

المركز الرابع: 27 مليون دولار
فرنسا

من المركز الخامس إلى الثامن: 19 مليون دولار لكل منتخب
النرويج، بلجيكا، المغرب، سويسرا

من المركز التاسع إلى الـ16: 15 مليون دولار لكل منتخب
المكسيك، كولومبيا، البرازيل، الولايات المتحدة، البرتغال، كندا، مصر، باراغواي

من المركز الـ17 إلى الـ32: 11 مليون دولار لكل منتخب
هولندا، ألمانيا، كوت ديفوار، كرواتيا، اليابان، أستراليا، الكونغو الديمقراطية، غانا، الإكوادور، جنوب أفريقيا، السويد، البوسنة والهرسك، الجزائر، السنغال، الرأس الأخضر

من المركز الـ33 إلى الـ48: 9 ملايين دولار لكل منتخب
إيران، كوريا الجنوبية، تركيا، أسكتلندا، أوروغواي، السعودية، تشيكيا، نيوزيلندا، قطر، كوراساو، بنما، الأردن، هايتي، أوزبكستان، تونس، العراق

كما حصل كل منتخب من المنتخبات الـ48 على 1.5 مليون دولار إضافية لتغطية تكاليف التحضير قبل انطلاق البطولة.

وتُظهر الأرقام حجم القفزة المالية في جوائز كأس العالم. ففي مونديال 2022، حصلت الأرجنتين على 42 مليون دولار بعد تتويجها على حساب فرنسا، بينما نالت فرنسا 38 مليون دولار بعد فوزها بلقب نسخة 2018 في روسيا.

ومنذ بدأ "فيفا" إعلان قيمة الجوائز المالية رسمياً، ارتفعت مكافأة البطل من 2.2 مليون دولار لإيطاليا في مونديال 1982، إلى 50 مليون دولار لبطل نسخة 2026.

بهذا المعنى، لم تخرج إسبانيا من كأس العالم بالكأس فقط، بل بأكبر عائد مالي يمنحه "فيفا" لبطل في تاريخ البطولة.
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