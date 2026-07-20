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رياضة

حارس الارجنتين حطم الرقم.. لكن إسبانيا خطفت الكأس

Lebanon 24
20-07-2026 | 00:52
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حارس الارجنتين حطم الرقم.. لكن إسبانيا خطفت الكأس
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قدّم إيميليانو "ديبو" مارتينيز واحدة من أعظم المباريات التي لعبها حارس مرمى في تاريخ نهائيات كأس العالم. لكن كل ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ الأرجنتين.
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وخسرت الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا 1-0 بعد التمديد، يوم 19 تموز، في مباراة احتاج فيها المنتخب الإسباني إلى هدف متأخر من فيران توريس لحسم اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة 2010.

وبحسب CryptoBriefing، سجّل مارتينيز رقماً قياسياً جديداً في نهائيات كأس العالم للرجال، بعدما تصدى لـ11 كرة خلال المباراة، وهو أعلى عدد من التصديات لحارس في نهائي مونديالي.

وخلال الوقت الأصلي وحده، قام حارس الأرجنتين بـ10 تصديات، مانعاً إسبانيا من ترجمة سيطرتها وفرصها المتكررة إلى أهداف. وبقيت النتيجة 0-0 حتى نهاية 90 دقيقة، في جزء كبير منها بسبب أداء مارتينيز.

لكن في الوقت الإضافي، وجدت إسبانيا أخيراً الطريق إلى المرمى. ففي الدقيقة 106، سجل فيران توريس الهدف الحاسم، مانحاً "لا روخا" اللقب العالمي الثاني، والأول منذ تتويج جيل 2010 في جنوب أفريقيا.

وأضاف مارتينيز تصدياً آخر في الوقت الإضافي، ليصل إلى 11 تصدياً، ويثبت رقماً قد يصمد لسنوات طويلة.

ويعيد هذا الأداء إلى الأذهان ما فعله الحارس الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، عندما كان أحد أبرز أسباب تتويج الأرجنتين باللقب، خصوصاً في ركلات الترجيح أمام فرنسا.

قصة مارتينيز نفسها تحمل جانباً خاصاً. فقد أمضى سنوات طويلة متنقلاً بالإعارة من آرسنال قبل أن يثبت نفسه مع أستون فيلا، ثم يصبح الحارس الأول للأرجنتين. في 2022 تحول إلى نجم عالمي. وفي 2026، رغم خسارة النهائي، ربما رفع مكانته أكثر.

أما إسبانيا، فأغلقت فجوة امتدت 16 عاماً بين لقبيها في كأس العالم. جيل جديد من اللاعبين أعاد المنتخب إلى القمة، وهدف فيران توريس في الوقت الإضافي منح البلاد كأساً طال انتظارها.

وبعيداً عن الملعب، انعكس النهائي أيضاً على سوق العملات الرقمية الخاصة بالمشجعين. فبحسب التقرير، أثار فوز إسبانيا على الأرجنتين حركة تداول لافتة في رموز المشجعين المرتبطة بالمنتخبين.

وتحظى رموز المشجعين، خصوصاً عبر شبكة Chiliz ومنصة Socios، بارتباط مباشر بعاطفة الجماهير ونتائج المباريات الكبرى. ويُعد رمز منتخب الأرجنتين ARG من أبرز الأصول المتداولة على هذه المنصة.

ويزيد من حساسية المشهد أن المباراة قد تكون الأخيرة لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني. وكان ميسي قد وقع عام 2022 اتفاقاً كسفير لمنصة Socios بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار، ما منحه ارتباطاً رمزياً كبيراً بعالم رموز المشجعين.

ووفق التقرير، شهدت الرموز المرتبطة بإسبانيا ضغط شراء بعد هدف توريس، بينما تعرضت الرموز المرتبطة بالأرجنتين لضغط معاكس بعد خسارة النهائي.

ويشير التقرير إلى أن سوق رموز المشجعين لم يعد هامشياً كما كان سابقاً، إذ قُدّرت قيمته بـ3.8 مليارات دولار عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 18.6 مليار دولار بحلول عام 2034.

لكن هذه الرموز تختلف عن أصول مثل "بيتكوين" أو العملات الرقمية ذات الاستخدامات التقنية الواضحة. فهي تتأثر بالعاطفة، والبطولات، والنتائج، ولحظات الفوز والخسارة.

نهائي 2026 قدّم كل شيء: لقباً تاريخياً لإسبانيا، خسارة مؤلمة للأرجنتين، رقماً قياسياً لديبو مارتينيز، وربما الفصل الدولي الأخير في مسيرة ميسي.

ديبو فعل كل ما يمكن لحارس أن يفعله. لكن إسبانيا احتاجت إلى لحظة واحدة فقط كي تهدم الجدار.
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