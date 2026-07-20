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رياضة

رودري أفضل لاعب في المونديال.. إسبانيا تهيمن على الجوائز الفردية

Lebanon 24
20-07-2026 | 01:48
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رودري أفضل لاعب في المونديال.. إسبانيا تهيمن على الجوائز الفردية
رودري أفضل لاعب في المونديال.. إسبانيا تهيمن على الجوائز الفردية photos 0
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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإسباني رودري أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد قيادته منتخب بلاده إلى اللقب بالفوز على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، الأحد، على ملعب "ميتلايف".
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وشارك رودري في جميع مباريات إسبانيا منذ دور المجموعات وحتى النهائي، ولم يُستبدل سوى مرتين، أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية وخلال الأشواط الإضافية في النهائي.

ورفع لاعب الوسط، المتوج سابقاً بالكرة الذهبية، رصيده إلى 12 مباراة في كأس العالم، بعدما خاض 5 مواجهات في النسخة السابقة. كما وصل إلى 70 مباراة دولية بقميص إسبانيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

واستحوذت إسبانيا أيضاً على جائزتين فرديتين، إذ اختير أوناي سيمون أفضل حارس مرمى في البطولة، فيما نال المدافع باو كوبارسي، البالغ 19 عاماً، جائزة أفضل لاعب شاب.

وحسم فيران توريس النهائي بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وكان المنتخب الإسباني الأكثر استحواذاً، ورفع إيقاعه في الشوط الثاني قبل أن يستفيد من طرد الأرجنتيني إنزو فرنانديز بالبطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع.

ورفعت إسبانيا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2010 في جنوب أفريقيا، كما واصلت سلسلة عدم الخسارة للمباراة الـ38 توالياً، محققة 29 انتصاراً و9 تعادلات، في رقم قياسي لمنتخب أوروبي.

وخلال مشواره نحو اللقب، تصدرت إسبانيا مجموعتها بعد تعادل مع الرأس الأخضر وفوزين على السعودية وأوروغواي، قبل أن تتجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا، ثم الأرجنتين في النهائي. (سكاي نيوز)
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