ليست البطاقة الحمراء وحدها… 5 عوامل حسمت المونديال لمصلحة إسبانيا

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ورغم صمود الأرجنتين حتى الدقائق الأخيرة، فإن إسبانيا كانت الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، ونجحت في فرض أسلوبها بفضل خمسة عوامل رئيسية صنعت الفارق.العامل الأول كان السيطرة على وسط الملعب.احتفظ المنتخب الإسباني بالكرة لفترات طويلة وأدار المباراة بالإيقاع الذي يناسبه، فيما تراجعت الأرجنتين إلى مناطقها واعتمدت على إغلاق المساحات وانتظار فرصة للانطلاق في هجمة مرتدة. هذا الأسلوب أبقى اللعب في النصف الأرجنتيني وسمح لإسبانيا بمواصلة الضغط.كما نجح المنتخب الإسباني في عزل عن بقية زملائه.وبعد محاولة مبكرة تصدى لها أوناي سيمون، لم يحصل قائد الأرجنتين على المساحات التي يحتاج إليها، وغابت التمريرات المؤثرة بينه وبين الخط الأمامي، ما حدّ من الخطورة الهجومية للأرجنتين.ومنحت الأطراف إسبانيا أفضلية واضحة، خصوصًا عبر تحركات لامين يامال وكوكوريلا ونيكو ويليامز.واصل الإسبان نقل اللعب بين الجانبين وإرسال الكرات إلى منطقة الجزاء، ما أجبر الدفاع الأرجنتيني على التراجع وبذل جهد كبير في التغطية. وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز أمام الفرص ، ومنع أكثر من محاولة خطيرة قبل هدف توريس.وجاء طرد إينزو فيرنانديز في الدقيقة 92 ليزيد صعوبة المهمة على الأرجنتين.استغلت إسبانيا التفوق العددي من دون تسرع، وسجل نيكو ويليامز هدفًا ألغي في الدقيقة 96، قبل أن يستمر الضغط وصولًا إلى الدقيقة 106، عندما مهّد ويليامز برأسه إلى توريس الذي سجل هدف الفوز.أما العامل الخامس فكان التفوق البدني خلال الوقت الإضافي. حافظت إسبانيا على قدرتها على الضغط وصناعة الفرص، في حين تراجع الحضور الهجومي للأرجنتين بصورة كاملة. وسدد الإسبان 11 كرة خلال هذه المرحلة مقابل عدم تسجيل المنتخب الأرجنتيني أي محاولة، كما سجل توريس هدفًا ثانيًا في الدقيقة 112 ألغي بداعي التسلل.وبحسب مجريات المباراة، لم يكن طرد إينزو السبب الوحيد في فوز إسبانيا، بل عاملًا عزز تفوقًا كان قائمًا منذ الوقت الأصلي. المنتخب الإسباني سيطر على الكرة، أبعد ميسي عن مناطق التأثير، واحتفظ بقدرته البدنية والهجومية حتى سجل الهدف الذي منحه اللقب.