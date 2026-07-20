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خاص

ليست البطاقة الحمراء وحدها… 5 عوامل حسمت المونديال لمصلحة إسبانيا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-07-2026 | 02:30
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ليست البطاقة الحمراء وحدها… 5 عوامل حسمت المونديال لمصلحة إسبانيا
ليست البطاقة الحمراء وحدها… 5 عوامل حسمت المونديال لمصلحة إسبانيا photos 0
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تُوّجت إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد، سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي امتدت إلى شوطين إضافيين على ملعب "ميتلايف".
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ورغم صمود الأرجنتين حتى الدقائق الأخيرة، فإن إسبانيا كانت الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، ونجحت في فرض أسلوبها بفضل خمسة عوامل رئيسية صنعت الفارق.

1- السيطرة على وسط الملعب
العامل الأول كان السيطرة على وسط الملعب.
احتفظ المنتخب الإسباني بالكرة لفترات طويلة وأدار المباراة بالإيقاع الذي يناسبه، فيما تراجعت الأرجنتين إلى مناطقها واعتمدت على إغلاق المساحات وانتظار فرصة للانطلاق في هجمة مرتدة. هذا الأسلوب أبقى اللعب في النصف الأرجنتيني وسمح لإسبانيا بمواصلة الضغط.
Spain's defender #02 Marc Pubill (R) and defender #22 Pau Cubarsi celebrate after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.


2- عزل ميسي عن بقية الفريق
كما نجح المنتخب الإسباني في عزل ليونيل ميسي عن بقية زملائه.
وبعد محاولة مبكرة تصدى لها أوناي سيمون، لم يحصل قائد الأرجنتين على المساحات التي يحتاج إليها، وغابت التمريرات المؤثرة بينه وبين الخط الأمامي، ما حدّ من الخطورة الهجومية للأرجنتين.
Argentina's Lionel Messi (10) reacts after losing to Spain in the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)


3- الضغط المتواصل من الأطراف
ومنحت الأطراف إسبانيا أفضلية واضحة، خصوصًا عبر تحركات لامين يامال وكوكوريلا ونيكو ويليامز.
واصل الإسبان نقل اللعب بين الجانبين وإرسال الكرات إلى منطقة الجزاء، ما أجبر الدفاع الأرجنتيني على التراجع وبذل جهد كبير في التغطية. وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز أمام الفرص الإسبانية، ومنع أكثر من محاولة خطيرة قبل هدف توريس.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Aymeric Laporte in action with Argentina's Giuliano Simeone REUTERS/Agustin Marcarian


4- التعامل الذكي مع طرد إينزو فيرنانديز
وجاء طرد إينزو فيرنانديز في الدقيقة 92 ليزيد صعوبة المهمة على الأرجنتين.
استغلت إسبانيا التفوق العددي من دون تسرع، وسجل نيكو ويليامز هدفًا ألغي في الدقيقة 96، قبل أن يستمر الضغط وصولًا إلى الدقيقة 106، عندما مهّد ويليامز الكرة برأسه إلى توريس الذي سجل هدف الفوز.
Slovenian referee Slavko Vincic shows a red card to Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.


5- التفوق البدني والصبر حتى الدقيقة 106

أما العامل الخامس فكان التفوق البدني خلال الوقت الإضافي. حافظت إسبانيا على قدرتها على الضغط وصناعة الفرص، في حين تراجع الحضور الهجومي للأرجنتين بصورة كاملة. وسدد الإسبان 11 كرة خلال هذه المرحلة مقابل عدم تسجيل المنتخب الأرجنتيني أي محاولة، كما سجل توريس هدفًا ثانيًا في الدقيقة 112 ألغي بداعي التسلل.

وبحسب مجريات المباراة، لم يكن طرد إينزو السبب الوحيد في فوز إسبانيا، بل عاملًا عزز تفوقًا كان قائمًا منذ الوقت الأصلي. المنتخب الإسباني سيطر على الكرة، أبعد ميسي عن مناطق التأثير، واحتفظ بقدرته البدنية والهجومية حتى سجل الهدف الذي منحه اللقب.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as assistant coach Walter Samuel and Argentina's Lisandro Martinez look on REUTERS/Brian Snyder

 
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