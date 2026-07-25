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رياضة

فينيسيوس على رادار أرسنال.. هل يفتح ريال مدريد باب الرحيل؟

Lebanon 24
25-07-2026 | 23:00
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فينيسيوس على رادار أرسنال.. هل يفتح ريال مدريد باب الرحيل؟
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دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور دائرة اهتمام أرسنال قبل سوق الانتقالات الصيفية، لكن النادي الإنكليزي لم يبدأ حتى الآن أي محادثات رسمية مع ريال مدريد بشأن الصفقة.
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وبحسب talkSPORT، ينظر أرسنال إلى فينيسيوس كخيار مهم، لكنه ليس الهدف الأول للنادي في الوقت الحالي. كما عُرض اللاعب البالغ 26 عاماً على ليفربول، إلا أن النادي الأحمر قرر عدم التحرك للتعاقد معه.

ويأتي اهتمام أرسنال في وقت قدم فيه ريال مدريد عرضاً للتعاقد مع نجم لايبزيغ، يان ديوماندي، بلغت قيمته 85.4 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض من النادي الألماني.

ورغم ذلك، يثق ريال مدريد بإمكانية حسم صفقة اللاعب الإيفواري، الذي ينتمي إلى الوكالة نفسها التي تمثل فينيسيوس، ما يفتح باب التكهنات بشأن احتمال أن يكون بديلاً مباشراً للبرازيلي في ملعب "سانتياغو برنابيو".

لكن أي تحرك جدي من أرسنال قد يصطدم بعائق كبير، يتمثل في راتب فينيسيوس المرتفع. ولا توجد حالياً مؤشرات واضحة على أن اللاعب سينتقل إلى ملعب الإمارات، رغم وجوده على رادار النادي اللندني.

ومع ذلك، فإن أرسنال مستعد لفتح المحادثات إذا حصل على تشجيع من اللاعب أو محيطه.

من جهته، لا يريد ريال مدريد خسارة فينيسيوس مجاناً، إذ ينتهي عقده الحالي في عام 2027. وحتى الآن، لم يحدث أي اختراق في ملف التجديد، رغم أن المفاوضات مستمرة منذ أكثر من عام وكانت قريبة من الاتفاق في مرحلة سابقة.

وبحسب التقرير، أوقف فينيسيوس المفاوضات سابقاً بعد خلاف مع المدرب السابق تشابي ألونسو.

كما ارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بانتقال ضخم إلى السعودية، بعدما تلقى عرضاً من الأهلي بعقد قيمته مليار يورو على 5 سنوات.

ورغم موسم محبط لريال مدريد، حافظ فينيسيوس على أرقامه الهجومية، بعدما سجل 22 هدفاً في مختلف المسابقات. وأنهى النادي الملكي الموسم من دون ألقاب، بعد حلوله وصيفاً خلف برشلونة في الدوري الإسباني.

كما مر اللاعب بسلسلة جدليات بارزة خلال الموسم، بينها أزمة عنصرية في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا في شباط.

وعلى مستوى المنتخب، كان فينيسيوس من أبرز لاعبي البرازيل في كأس العالم، إذ شارك في المباريات الخمس لمنتخب بلاده، وسجل 4 أهداف قبل الخروج من دور الـ16 أمام النرويج.

الملف لا يزال في بدايته. فينيسيوس ليس قريباً من أرسنال، لكنه لم يعد خارج النقاش أيضاً. وإذا تعثرت مفاوضات التجديد مع ريال مدريد، فقد تتحول المتابعة الهادئة من لندن إلى محاولة فعلية لخطف واحد من أكبر أسماء السوق.
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