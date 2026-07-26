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رياضة

صلاح وفلاهوفيتش يتصدران القائمة.. نجوم بلا ناد قبل انطلاق الموسم

Lebanon 24
26-07-2026 | 00:47
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صلاح وفلاهوفيتش يتصدران القائمة.. نجوم بلا ناد قبل انطلاق الموسم
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مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، استعرضت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أبرز اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي ناد حتى 25 تموز، معتبرة أن القائمة تضم أسماء كبيرة وصفقات يمكن التعاقد معها مجاناً.
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ويأتي الصربي دوسان فلاهوفيتش في مقدمة الخيارات الهجومية، بعدما سجل 68 هدفاً خلال 168 مباراة مع يوفنتوس. ولا تزال وجهته مجهولة، رغم ارتباط اسمه بفنربخشة وبشكتاش التركيين.

كما تضم القائمة محمد صلاح، البالغ 34 عاماً، بعد انتهاء مشواره مع ليفربول الذي انضم إليه عام 2017. ولم يكشف النجم المصري عن وجهته المقبلة، فيما قلل وكيل أعماله من التقارير التي تحدثت عن انتقاله إلى بشكتاش.

ويبحث جادون سانشو عن فرصة جديدة بعدما اكتفى بهدف واحد في 29 مباراة خلال إعارته إلى أستون فيلا، بينما أصبح جون ستونز متاحاً بعد موسم عانى خلاله من الإصابات وفقد مكانه الأساسي مع مانشستر سيتي.

ويبرز أيضاً دافيد ألابا، الذي يبحث عن تحد جديد بعد خمسة مواسم مع ريال مدريد. ويملك المدافع النمساوي خبرة كبيرة، بينها التتويج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، لكن الإصابات أثرت في مشاركاته الأخيرة.

وضمن الأسماء التي وصفتها الصحيفة بالصفقات الجيدة، يظهر فابينيو بعد ثلاثة مواسم خاض خلالها 111 مباراة مع اتحاد جدة، إلى جانب ليون غوريتسكا الذي أنهى ثمانية أعوام مع بايرن ميونيخ وارتبط اسمه بيوفنتوس.

وتضم قائمة أصحاب الخبرة في الدوري الفرنسي كريبان دياتا بعد خمسة مواسم مع موناكو، وبامبا دينغ الذي سبق له اللعب مع مارسيليا ولوريان وأنجيه، ويتردد أنه يحظى باهتمام نادي أميد التركي.

كما يتواجد إيف بيسوما بعد انتهاء عقده مع توتنهام، ونبيل بن طالب الذي يرغب ليل في تجديد عقده، إضافة إلى نبيل فقير بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي ورافائيل غيريرو الذي غادر بايرن ميونيخ بعد 89 مباراة في ثلاثة مواسم. (سكاي نيوز)
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