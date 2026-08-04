8 ملايين يورو تعرقل الاتفاق.. عرض ريال مدريد الأخير لفينيسيوس

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قدّم ريال مدريد عرضاً جديداً لتجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل استمرار الفجوة المالية بين الطرفين وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبحسب شبكة "ESPN"، عرض النادي الملكي على فينيسيوس راتباً سنوياً يبلغ 22 مليون يورو، بينما يطالب اللاعب بالحصول على 30 مليوناً.
ويرى النجم البرازيلي أن العقد المقبل سيكون الأهم في مسيرته، وينتظر تقديراً مالياً يتناسب مع ما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.
وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في 30 حزيران 2027، فيما نفت الشبكة وجود اجتماع قريب بين اللاعب وإدارة النادي لحسم المفاوضات.
ويستعد ريال مدريد لبدء موسم جديد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد موسمين متتاليين أنهاهما من دون ألقاب، وسط مساعٍ لاستعادة حضوره في المباريات الكبرى، ولا سيما مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة.