8 ملايين يورو تعرقل الاتفاق.. عرض ريال مدريد الأخير لفينيسيوس

قدّم عرضاً جديداً لتجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس ، في ظل استمرار المالية بين الطرفين وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبحسب شبكة "ESPN"، عرض النادي الملكي على فينيسيوس راتباً سنوياً يبلغ 22 مليون ، بينما يطالب اللاعب بالحصول على 30 مليوناً.

ويرى أن العقد المقبل سيكون الأهم في مسيرته، وينتظر تقديراً مالياً يتناسب مع ما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في 30 حزيران 2027، فيما نفت الشبكة وجود اجتماع قريب بين اللاعب وإدارة النادي لحسم المفاوضات.

ويستعد لبدء موسم جديد بقيادة مدربه ، بعد موسمين متتاليين أنهاهما من دون ألقاب، وسط مساعٍ لاستعادة حضوره في المباريات الكبرى، ولا سيما مواجهات الكلاسيكو أمام .