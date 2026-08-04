"كان من المستحيل رفضه".. برناردو سيلفا يكشف لماذا اختار ريال مدريد

Advertisement

وانضم سيلفا إلى في صفقة انتقال حر، وخاض الإثنين الماضي يومه الأول مع الفريق، إذ أجرى الفحوص الطبية وشارك في حصتين تدريبيتين بقيادة جوزيه مورينيو.وقال سيلفا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "وجودي هنا أمر مميز للغاية. أنا سعيد بالانضمام إلى ريال مدريد، وهو نادٍ لا يحتاج إلى الحديث عنه لأن تاريخه يتكلم".وأضاف أنه يسعى إلى مساعدة الفريق على مواصلة حصد الانتصارات، موضحاً: "أنا لاعب آخر جاء للمساعدة ومواصلة المسيرة الناجحة لهذا النادي الرائع".وعن بدايته، أقرّ سيلفا بشعوره بالتعب بعد حصة تدريبية أولى وصفها بالصعبة، لكنه أعرب عن سعادته بلقاء زملائه، مشيراً إلى أنه يعرف عدداً منهم بعدما واجههم مرات عدة، وأن الأجواء جعلته يشعر كأنه في منزله.كما تحدث عن العمل مع مورينيو قائلاً: "كنا منافسين في مناسبات عدة، والآن أصبحنا في صف واحد. إنه مدرب كبير رفع اسم البرتغال دائماً، وأنا سعيد بفرصة التعلم منه".وأكد سيلفا جاهزيته لشغل أكثر من مركز، مضيفاً: "أنا لاعب مجتهد وأسعى دائماً إلى تحسين أداء من حولي. يمكنني اللعب في مراكز متعددة وسأكون مستعداً لكل ما يحتاجه ريال مدريد".وعن قراره، قال: "عندما اتصل بي ريال مدريد كان من المستحيل رفض ، ولم أتردد لحظة. لعبت أمامه مرات كثيرة وأدركت عظمة الوجود هنا، كما أن ملعب سانتياغو برنابيو يتمتع برهبة كبيرة".وأوضح أن قرب مدريد من عائلته وبلاده، إلى جانب التشابه الثقافي مع البرتغال، ساعده على اتخاذ القرار، لكنه شدد على أن حلم تمثيل "أفضل نادٍ في تاريخ " كان العامل الأهم.واختار سيلفا الفرنسي والبرتغالي روي كوستا والكرواتي لوكا مودريتش بوصفهم أبرز مصادر إلهامه، مؤكداً أن زيدان يُعد من أفضل خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة، وأنه كان يراقب منذ صغره طريقة تحكمه بالكرة وإدارته للمباريات.