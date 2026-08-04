توريس يضع شرطه لبرشلونة: أثبتوا رغبتكم ببقائي

أعاد المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس (26 عاماً) إلى ملعب ناديه ، مؤكداً أن مستقبله في قلعة "كامب نو" يعتمد بالكامل على مدى رغبة إدارة النادي الكتالوني في الاحتفاظ به وإثبات اهتمامها باستمراره.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورتيكو" الرياضية ، أشار توريس إلى أنه ينبغي لبرشلونة أن يظهر رغبته الصريحة في بقائه قبل البدء في أي مفاوضات لتجديد العقد، موضحاً أن عقده الحالي الذي يستمر حتى 30 حزيران 2027 يمنحه الطمأنينة والقدرة على الانتظار واتخاذ القرار المناسب بنفسه.

كما تطرق توريس إلى التقارير التي تربطه بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الفرنسي، معتبراً أن إبداء هذه الأندية رغبتها في ضمه يعد أمراً إيجابياً ومفيداً لمكانته، مع تأكيده في الوقت ذاته على أن أولوية البقاء تظل لبرشلونة.