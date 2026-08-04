تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

توريس يضع شرطه لبرشلونة: أثبتوا رغبتكم ببقائي

Lebanon 24
04-08-2026 | 12:08
A-
A+
توريس يضع شرطه لبرشلونة: أثبتوا رغبتكم ببقائي
توريس يضع شرطه لبرشلونة: أثبتوا رغبتكم ببقائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعاد المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس (26 عاماً) الكرة إلى ملعب ناديه برشلونة، مؤكداً أن مستقبله في قلعة "كامب نو" يعتمد بالكامل على مدى رغبة إدارة النادي الكتالوني في الاحتفاظ به وإثبات اهتمامها باستمراره.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورتيكو" الرياضية الأمريكية، أشار توريس إلى أنه ينبغي لبرشلونة أن يظهر رغبته الصريحة في بقائه قبل البدء في أي مفاوضات لتجديد العقد، موضحاً أن عقده الحالي الذي يستمر حتى 30 حزيران 2027 يمنحه الطمأنينة والقدرة على الانتظار واتخاذ القرار المناسب بنفسه.

كما تطرق توريس إلى التقارير التي تربطه بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، معتبراً أن إبداء هذه الأندية رغبتها في ضمه يعد أمراً إيجابياً ومفيداً لمكانته، مع تأكيده في الوقت ذاته على أن أولوية البقاء تظل لبرشلونة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يغادر فيران توريس برشلونة؟ تصريح محذوف يشعل الجدل حول مستقبله
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 23:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فيران توريس يثير الجدل أثناء احتفالات المنتخب الاسباني
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 23:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فيران توريس يسجّل هدف التقدّم لإسبانيا في مرمى الأرجنتين (1-0)
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 23:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: إيران ترغب في بقاء مضيق هرمز رهينة لديها
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 23:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

باريس سان جيرمان

الأمريكية

الأوروبي

برشلونة

امل على

الرياض

أوروبي

أمريكي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-08-04
Lebanon24
08:24 | 2026-08-04
Lebanon24
06:47 | 2026-08-04
Lebanon24
04:30 | 2026-08-04
Lebanon24
04:19 | 2026-08-04
Lebanon24
04:14 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24