إسبانيا تتمسك بنهائي مونديال 2030

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
رفضت وزيرة الرياضة الإسبانية، ميلاغروس تولون، التقارير التي تفيد بأن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عرض على المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030 مقابل دعم ولايته، مؤكدة إن "فيفا" نفى هذه الادعاءات بالفعل وأنها لا تزال مقتنعة بأن المباراة النهائية ستقام في إسبانيا.
وفي حديثها إلى إذاعة "كادينا سير"، قالت تولون: لقد فوجئنا كثيرًا، وفوق كل شيء، فقد نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذه المعلومات بالفعل. نحن نعمل معهم وسيُعقد اجتماعنا المقبل في سبتمبر، وقد كانوا واضحين جدًّا وقاطعين في نفيهم لهذه المعلومات. نواصل جهودنا لأننا نريد، بل ومن الضروري، أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم في إسبانيا.
وقالت تولون إن إسبانيا تمتلك حججًا قوية لاستضافة المباراة النهائية، مضيفةً: إسبانيا لديها الكثير لتقدمه، وليس فقط على الصعيد الرياضي – فقد فزنا للتو بكأس العالم، في فئتي الرجال والسيدات على حد سواء.
كما شددت على أن: إسبانيا كانت أيضًا، إلى جانب البرتغال، من المبادرين بتقديم عرض استضافة كأس العالم، قبل انضمام المغرب. أنا مقتنعة بأن المباراة النهائية ستُقام في إسبانيا.
وعند سؤالها عما إذا كان ينبغي أن تستضيف مدريد أم برشلونة المباراة النهائية، أجابت تولون: بصفتنا حكومة، نريد أن تقام المباراة النهائية في إسبانيا.