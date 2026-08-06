إسبانيا تتمسك بنهائي مونديال 2030

رفضت وزيرة الرياضة ، ميلاغروس ، التقارير التي تفيد بأن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عرض على استضافة نهائي 2030 مقابل دعم ولايته، مؤكدة إن "فيفا" نفى هذه الادعاءات بالفعل وأنها لا تزال مقتنعة بأن المباراة النهائية ستقام في .

وفي حديثها إلى إذاعة "كادينا سير"، قالت تولون: لقد فوجئنا كثيرًا، وفوق كل شيء، فقد نفى الاتحاد الدولي "فيفا" هذه المعلومات بالفعل. نحن نعمل معهم وسيُعقد اجتماعنا المقبل في سبتمبر، وقد كانوا واضحين جدًّا وقاطعين في نفيهم لهذه المعلومات. نواصل جهودنا لأننا نريد، بل ومن الضروري، أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم في إسبانيا.

وقالت تولون إن إسبانيا تمتلك حججًا قوية لاستضافة المباراة النهائية، مضيفةً: إسبانيا لديها الكثير لتقدمه، وليس فقط على الصعيد الرياضي – فقد فزنا للتو بكأس العالم، في فئتي الرجال والسيدات على حد سواء.

كما شددت على أن: إسبانيا كانت أيضًا، إلى جانب البرتغال، من المبادرين بتقديم عرض استضافة كأس العالم، قبل انضمام المغرب. أنا مقتنعة بأن المباراة النهائية ستُقام في إسبانيا.

وعند سؤالها عما إذا كان ينبغي أن تستضيف أم المباراة النهائية، أجابت تولون: بصفتنا حكومة، نريد أن تقام المباراة النهائية في إسبانيا.