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رياضة

"إنه هنا!".. مسنّة تركية تلفت الأنظار برد فعلها على محمد صلاح (فيديو)

Lebanon 24
07-08-2026 | 00:45
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إنه هنا!.. مسنّة تركية تلفت الأنظار برد فعلها على محمد صلاح (فيديو)
إنه هنا!.. مسنّة تركية تلفت الأنظار برد فعلها على محمد صلاح (فيديو) photos 0
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لفتت سيدة مسنّة من حي مارزوبا في ولاية أركالي الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها لحظة وصول النجم المصري محمد صلاح عقب انضمامه إلى طرابزون سبور.

وصوّرت السيدة صلاح أثناء وصوله في سيارة دفع رباعي لتصوير إعلان تجاري، قبل تقديمه أمام جماهير النادي بحضور رئيس طرابزون سبور في ملعب "بابارا بارك".

وظهرت في المقطع وهي تعبّر عن دهشتها بلهجتها المحلية، قائلة: "انظري، إنه هنا.. ما هذا؟ لا أعرف كيف أصفه"، قبل أن تعلق على مظهره وقميصه.

وحظي رد فعلها بتفاعل واسع وإعجاب المتابعين، بالتزامن مع بدء صلاح تجربته الجديدة في تركيا وخوضه أول حصة تدريبية مع طرابزون سبور.
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