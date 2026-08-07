"إنه هنا!".. مسنّة تركية تلفت الأنظار برد فعلها على محمد صلاح (فيديو)

Tanıtım filmi için Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir köye gelen Muhammed Salah'ı gören Trabzonlu teyze:



Ahana (işte) da geldi. O nedu (nedir) bilama (biraz) bir şey.



O nedu göya (güya) bir şey. Bu ne gada (kadar) guçuk (küçük) pic.twitter.com/XmfRXIB3jc