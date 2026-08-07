صلاح يختار طرابزون.. هل أصبحت تركيا الوجهة الثالثة لنجوم العالم؟

اختار محمد صلاح مواصلة مسيرته مع طرابزون سبور ، بعد انتهاء تجربته مع ليفربول التي استمرت تسعة مواسم. خطوة جاءت خلافًا للتوقعات التي ربطت اسمه بالدوري السعودي أو الأميركي، ووضعت الدوري التركي مجددًا على خريطة الوجهات المحتملة للنجوم الكبار.

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صلاح وصل إلى وخضع للفحوص الطبية. وينضم اللاعب المصري إلى الفريق بعد مسيرة سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة مع ليفربول، وتوّج مرتين بالدوري الإنكليزي ومرة بدوري أبطال ، وسيشارك مع طرابزون في الملحق المؤهل إلى الدوري خلال الموسم الجديد.

من الناحية الرياضية، تمنح تركيا صلاح فرصة الاستمرار داخل كرة القدم الأوروبية وخوض البطولات القارية، وهو عامل لا يتوافر في الدوريين السعودي والأميركي. كما سيحصل في طرابزون على دور أساسي داخل الفريق، بدل الانتقال إلى نادٍ يضم عددًا كبيرًا من النجوم ويتقاسم فيه الأضواء والمسؤوليات.

أما طرابزون سبور، فلا ينظر إلى الصفقة باعتبارها دعمًا فنيًا فقط. التعاقد مع لاعب يمتلك شعبية واسعة في العالم العربي وأفريقيا وآسيا يفتح أمام النادي أسواقًا جديدة، ويرفع قيمة حقوقه التجارية، ويعزز قدرته على جذب الرعاة وزيادة مبيعات القمصان والتذاكر.

وقد ظهرت النتائج الأولى قبل توقيع العقد رسميًا، إذ شهدت متاجر النادي ونقاط بيع الاشتراكات إقبالًا كبيرًا فور إعلان بدء المفاوضات. كما اصطف المشجعون لطباعة اسم صلاح على القمصان، في مؤشر إلى حجم العائد الجماهيري المباشر الذي تحققه الصفقة.

ورغم وصول صلاح من دون بدل انتقال، فإن الصفقة ليست مجانية فعليًا. التقارير تتحدث عن راتب مرتفع ومكافأة توقيع وحصة من عائدات القمصان التي تحمل اسمه، من دون أن يعلن النادي حتى الآن التفاصيل المالية الكاملة. لكن طرابزون يراهن على أن يغطي الحضور التجاري للاعب جزءًا مهمًا من التكلفة.

ولكن، هل أصبحت تركيا الوجهة الثالثة لنجوم العالم؟

لا يمكن حسم ذلك من صفقة واحدة. الدوري التركي يمتلك جماهيرية كبيرة، وأندية تشارك أوروبيًا، ومدنًا تعيش كرة القدم بقوة، لكنه لا يملك حتى الآن الموارد المالية المتاحة في أو السوق التجارية الأميركية. نجاح تجربة صلاح واستمرار الأندية في استقطاب أسماء مماثلة سيحددان ما إذا كانت الصفقة بداية مسار جديد، أم حالة استثنائية استفاد منها طرابزون سبور.