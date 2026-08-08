في بشمزين.. اختتام منافسات كأس لبنان للتنس على ملاعب Koura Tennis Club

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اختُتمت على ملاعب Koura Tennis Club في بشمزين، منافسات للتنس، في أجواء رياضية مميزة وحضور رسمي ورياضي حاشد، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات.حضر حفل الختام نواب ، رئيس مالك فارس، ورئيس بلدية بشمزين يعقوب ، رئيس بلدية دارشمزين إلياس ، إلى جانب رئيس للتنس ألان صايغ، والمهندس إلياس أبو شاهين و مدربة التنس في النادي تينا موسى وعدد من أعضاء الاتحاد، وفاعليات المنطقة ورؤساء الأندية، وحشد من محبي لعبة التنس ولاعبي النادي وأهاليهم.وشملت منافسات البطولة فئات فردي الرجال فوق 35 عاماً، وفردي الرجال فوق 45 عاماً، وزوجي الرجال فوق 35 عاماً، إضافة إلى فئتي الفردي والزوجي للناشئين والناشئات تحت 11 سنة.وفي ختام المنافسات، جرى توزيع الكؤوس والجوائز على اللاعبين واللاعبات الفائزين، كما تم تكريم لاعبي ولاعبات نادي Koura Tennis Club الناشئين والناشئات، من خلال توزيع الميداليات والشهادات تقديراً لجهودهم ومثابرتهم ومشاركتهم في البطولة.وكانت لرئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ كلمة في المناسبة، توجّه فيها بالشكر إلى جميع الحاضرين، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها نادي Koura Tennis Club ورئيسه إبراهيم أبو شاهين لإنجاح البطولة بصورة مميزة، مثنياً على العمل والنشاط المستمرين للنادي في سبيل تطوير لعبة التنس ونشرها، ومؤكداً وقوف الاتحاد إلى جانب النادي ودعمه لمختلف مبادراته وأنشطته.بدوره، ألقى رئيس نادي Koura Tennis Club إبراهيم أبو شاهين كلمة شكر فيها جميع الفعاليات والحاضرين واللاعبين واللاعبات، كما وجّه تحية إلى الاتحاد اللبناني للتنس على تعاونه ودعمه، مؤكداً أن أبواب النادي ستبقى مفتوحة أمام الاتحاد، وأن النادي على استعداد لاستضافة وتنظيم أي نشاط أو بطولة يرغب الاتحاد في إقامتها على ملاعبه.ويأتي اختتام كأس للتنس على أرض Koura Tennis Club تتويجاً لجهود النادي في استضافة البطولات وتطوير اللعبة، وتعزيز حضور التنس في والشمال، وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لاكتساب الخبرة والمشاركة في المنافسات الرسمية.واختتم الحفل وسط أجواء احتفالية، مع التهنئة لجميع الفائزين والمشاركين، والتأكيد على مواصلة العمل من أجل تطوير لعبة التنس ودعم المواهب الشابة في لبنان.