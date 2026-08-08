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رياضة

"بيروت ماراتون" وبلدية برمانا أطلقتا "مهرجان برمانا للركض"

Lebanon 24
08-08-2026 | 03:41
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بيروت ماراتون وبلدية برمانا أطلقتا مهرجان برمانا للركض
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أطلقت جمعية "بيروت ماراتون" وبلدية برمانا في مؤتمر صحافي الترويج لسباق "مهرجان برمانا للركض" والذي تنظّمه الجمعية بالشراكة مع بلدية برمانا الأحد 23 آب في البلدة المتينة.
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وحضر رئيس البلدية بيار الاشقر ونائبه وليد رزق ورئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، رئيس اللجنة الأولمبية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية بيار جلخ، نائب رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى نعمة الله بجاني، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي القطري محمد حنزاب، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، رئيسة جهاز الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني روزي بولس، عضو مجلس إدارة النادي اللبناني للسيارات والسباحة عماد لحود، المغامر مكسيم شعيا والأعضاء في بلدية برمانا والأعضاء في جمعية "بيروت ماراتون"، مديرة نقابة أصحاب الفنادق في لبنان نتالي أبو شقرا، إلى ممثلي المؤسسات والقطاعات والهيئات والمجالس البلدية والإختيارية والإقتصادية والسياحية والصحيّة والرياضية والإعلامية والجمعيات الخيرية ومجموعة صديقات وسفيرات "بيروت ماراتون" في لبنان ونيجيريا.



إفتتاحاً بالنشيد الوطني ثم ترحيب وتقديم من أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين فكلمة رئيسة نادي Start Living Right الخبيرة الرياضية في مجال اللياقة البدنية مايا نصّار التي أشادت بتنظيم السباق في ربوع برمانا، ورأت فيه "حدثاً يستحق المواكبة والإهتمام لجهة المشاركة فيه من الرياضيين والعدائين والعداءات من مختلف المناطق اللبنانية. وهي مناسبة للإطلاع على جمال الطبيعة في برمانا". ووجّهت الشكر والتقدير لجمعية "بيروت ماراتون" على حسن الإختيار لبلدة برمانا لتكون عنوان الحدث، وللمجلس البلدي على جهوده في إقامة الأحداث والمناسبات على إختلافها ثم عرضت لأهمية الرياضة البدنية ولمسيرة ناديها وتجربتها على هذا الصعيد ولأهم الإنجازات".



بعدها ألقى رئيس بلدية برمانا بيار الأشقر كلمته، كاشفاً عن "أن البحث والسعي كانا جاريان لدى المجلس البلدي لتنظيم حدث بارز بعيدا عن الأكل والشرب والتوجّه نحو الرياضة. وكانت القناعة الثابتة والتفكير بجمعية بيروت ماراتون ورئيستها الناشطة والقديرة مي الخليل، صاحبة مؤسسة ناجحة وفريقها المحترف. وقد تواصلنا معها ووافقت سريعاً وعملنا خلال الفترة القريبة الماضية وفي عدّة إجتماعات على وضع التصوّر العام. وها نحن اليوم في هذا اللقاء للإعلان عن سباق برمانا والدعوة للمشاركة فيه وحتى يكون يوم الأحد 23 آب يوماً مشهوداً لنركض من أجل لبنان الحر ولبنان السلام والإستقرار في كل ربوعه. ونحن بهذه المناسبة نتوجّه بتحيّة الإكبار والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ونقول له نحن معكم في خياراتكم التي تحفظ وحدة الوطن وإستقراره".



ثم ألقت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل كلمتها، موضحة بأن الحدث "ليس مجرد سباق وإنما إحتفال بالحياة وبالرياضة وإحتفال بلبنان". ورأت أنه منذ تاريخ التأسيس قبل 23 سنة كان حلمنا أكبر من تنظيم سباق وإنما هذا الحلم هو لإيجاد مساحة تلاق بين كل اللبنانيين حيث لاتوجد إنقسامات وكل لبناني يركض إلى جانب لبناني آخر وكل قلب ينبض مع قلب الآخر" .



وشكرت الخليل للجيش تضحيات افراده لأجل حماية لبنان، وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والاتحاد اللبناني لألعاب القوى والصليب الأحمر اللبناني الشريك الطبي منذ تأسيس الجمعية على عمله الإحترافي وجهوزيته الدائمة، كما وجهت الشكر للمتطوعين والمعالجين الفيزيائيين وقناة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال الراعية التلفزيونية الحصرية، ولعضوي الهيئة الإدارية للجمعية غسان حجار ودينا حركة وعضو الهيئة العامة مدير البروتوكول بشير السقا على مواكبتهم.



وكان سبق المؤتمر مراسم قص الشريط لمجسّم PRE الترويجي للسباق في ساحة برمانا بحضور أعضاء من بلدية برمانا و"بيروت ماراتون".
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