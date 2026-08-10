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رياضة

أرقام فلكية.. من يضم التشكيل الأغلى في تاريخِ الدوري الإنجليزي؟

Lebanon 24
10-08-2026 | 11:52
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أرقام فلكية.. من يضم التشكيل الأغلى في تاريخِ الدوري الإنجليزي؟
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شهد الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفاعا كبيرا في قيم الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة جعلت أرقام التعاقدات تصل إلى حدود فلكية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لـ"أغلى تشكيلة" في تاريخ المسابقة نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.
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وتعتمد التشكيلة التي ضمت أبرز الصفقات القياسية تاريخيا خطة (3-5-2)، وجاءت الأسماء كالتالي:

في حراسة المرمى، يتصدر الإسباني كيبا أريزابالاغا القائمة بانتقاله إلى تشيلسي مقابل 71.6 مليون إسترليني. وفي خط الدفاع الثلاثي، يبرز هاري ماغواير المنتقل إلى مانشستر يونايتد بـ80 مليون إسترليني، إلى جانب يوشكو غفارديول مع مانشستر سيتي بـ77 مليونا، وفيرجيل فان دايك مع ليفربول بـ75 مليون إسترليني.

أما خط الوسط فتحكمت فيه صفقات تشيلسي ومانشستر سيتي القياسية، بوجود مويسيس كايسيدو، وإليوت أندرسون، وإنزو فرنانديز، فضلا عن الجناحين مورغان روجرز وجاك غريليش (100 مليون إسترليني).

وفي الهجوم، تقود القائمة أحدث الصفقات القياسية بوجود ألكسندر إيزاك المنتقل لليفربول بـ125 مليون إسترليني، إلى جانب فلوريان فيرتز المنضم للريدز بـ116.5 مليون إسترليني.
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