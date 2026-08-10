للاستجمامِ والاستثمار.. صلاح يقتني عقاراً فاخراً في تركيا

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Mohamed Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı villa ortaya çıktı.
Özellikleri:
• 975 metrekarelik arazi üzerinde, 4 katlı
• 6 oda, 2 salon, 6 banyo
• Kapalı yüzme havuzu, sauna, spor odası
• Kış bahçesi ve özel sinema odası
[Taka Gazetesi] pic.twitter.com/mkyKGAfCZb
— NEDEN TT OLDU (@nedenttoldu) August 7, 2026
Mohamed Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı villa ortaya çıktı.
Özellikleri:
• 975 metrekarelik arazi üzerinde, 4 katlı
• 6 oda, 2 salon, 6 banyo
• Kapalı yüzme havuzu, sauna, spor odası
• Kış bahçesi ve özel sinema odası
[Taka Gazetesi] pic.twitter.com/mkyKGAfCZb