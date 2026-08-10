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رياضة

للاستجمامِ والاستثمار.. صلاح يقتني عقاراً فاخراً في تركيا

Lebanon 24
10-08-2026 | 12:50
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للاستجمامِ والاستثمار.. صلاح يقتني عقاراً فاخراً في تركيا
للاستجمامِ والاستثمار.. صلاح يقتني عقاراً فاخراً في تركيا photos 0
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كشفت تقارير صحفية عن شراء النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، فيلا فاخرة في مدينة طرابزون شمالي تركيا، بقيمة بلغت نحو 2.5 مليون دولار.

وتقع الفيلا في منطقة أورتاحصار المطلة على البحر الأسود، وتمتد على مساحة واسعة تضم مرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، إلى جانب أنظمة حماية وأمن متطورة. وأفادت المصادر بأن صلاح اختار هذه المنطقة للاستجمام وقضاء العطلات العائلية نظراً لطبيعتها الهادئة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها.

وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجدداً على اهتمام نجوم كرة القدم العالمية بالاستثمار العقاري في المدن التركية السياحية، ولا سيما منطقة البحر الأسود التي باتت وجهة مفضلة للعديد من المشاهير.
 
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