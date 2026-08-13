توريس يغازل باريس.. هل يترك برشلونة في توقيت مثالي؟

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وبحسب "Goal"، أبلغ توريس إدارة برشلونة برغبته في الانتقال سان جيرمان، بعدما اتفق على الشروط الشخصية مع النادي الفرنسي. وبرشلونة منفتح على بيعه، خصوصاً أن اللاعب دخل السنة الأخيرة من عقده، وينتظر عرضاً أولياً من قريباً.وتقول تقارير إن موقف توريس العلني أثار انزعاجاً داخل برشلونة، خصوصاً أن النادي ليس متحمساً لتجديد عقده. فتمديد العقد قد يفرض على برشلونة دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو لمانشستر سيتي، ضمن بنود صفقة انتقاله السابقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 65 مليون يورو.ويرى محيط توريس أن سعي برشلونة للتعاقد مع جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد دليل على نقص الثقة به، خصوصاً بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى "Chicago Fire". ورغم أن توريس سجل 21 هدفاً في 49 مباراة الموسم الماضي، متفوقاً على ليفاندوفسكي، فإنه لا يحظى بالمكانة نفسها التي يملكها لامين يامال أو رافينيا أو بيدري داخل الفريق.وتحسّن توريس بوضوح تحت قيادة هانسي ، لكنه لا يزال يعاني من مشكلة الثبات. فقد مرّ بين كانون الثاني ونيسان بفترة صام خلالها عن التسجيل في 14 مباراة، ما زاد الشكوك حول قدرته على قيادة هجوم برشلونة وحده.أما في باريس سان جيرمان، فقد لا يجد الدور الكبير الذي يبحث عنه. صحيح أن لويس إنريكي يفضل المهاجمين المتحركين القادرين على اللعب على الأطراف أو كمهاجم وهمي، وهي صفات تناسب توريس، لكن هجوم باريس يضم أسماء قوية مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، وعثمان ديمبيلي، وديزيريه دويه.وقد يحصل توريس على دقائق مهمة، خصوصاً إذا رحل برادلي باركولا إلى ليفربول، لكنه سيكون على الأرجح جزءاً من التدوير لا النجم الأول. كما أن الدوري الفرنسي أقل قوة من الدوري الإسباني، ما يعني أن الحكم الحقيقي عليه سيكون في ، وهي بطولة سجل فيها 12 هدفاً فقط خلال 4 سنوات مع برشلونة.وتشير "Goal" إلى أن انتقال توريس إلى باريس قد يكون صفقة ممتازة لبرشلونة إذا حصل على مبلغ قريب من 65 مليون يورو، لأنه سيبيع اللاعب في قمة قيمته بعد هدفه التاريخي مع إسبانيا وقبل أن يقترب أكثر من الرحيل مجاناً.لكن بالنسبة إلى اللاعب نفسه، قد لا يكون الانتقال أفضل خطوة. فبدلاً من الذهاب إلى ناد يمنحه دور القائد الهجومي، مثل أتلتيكو مدريد أو توتنهام أو نابولي أو يوفنتوس، قد يجد نفسه مجدداً لاعباً مفيداً داخل منظومة قوية، من دون أن يتحول إلى نجمها الأساسي.