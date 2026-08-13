بعد زفافه من جورجينا.. كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات النصر

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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي إلى تدريبات فريقه، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.
وكان رونالدو قد غاب عن معسكر النصر الإعدادي الذي أقامه الفريق في البرتغال ضمن التحضيرات للموسم الجديد قبل أن يواصل ابتعاده عن التدريبات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع احتفاله بزفافه إلى الإسبانية جورجينا رودريغيز في حفل حظي باهتمام واسع من جانب جماهير كرة القدم حول العالم.
ويستعد رونالدو البالغ من العمر 41 عاما لخوض موسم جديد مع النصر بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الدوري السعودي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.