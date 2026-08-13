بعد زفافه من جورجينا.. كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات النصر

عاد النجم قائد فريق النصر السعودي إلى تدريبات فريقه، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من روشن السعودي.

وكان قد غاب عن معسكر النصر الإعدادي الذي أقامه الفريق في ضمن التحضيرات للموسم الجديد قبل أن يواصل ابتعاده عن التدريبات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع احتفاله بزفافه إلى جورجينا في حفل حظي باهتمام واسع من جانب جماهير حول العالم.

ويستعد رونالدو البالغ من العمر 41 عاما لخوض موسم جديد مع النصر بعدما أصبح أحد أبرز نجوم منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.