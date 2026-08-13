توريس يقترب من الرحيل.. برشلونة يحسم اتفاقه مع باريس سان جيرمان

وافق نادي الإسباني، بطل الدوري، على انتقال مهاجمه الدولي فيران توريس إلى الفرنسي، بطل ، مقابل 50 مليون يورو، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب التقارير، توصل الناديان إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال توريس، البالغ 26 عاماً، إلى صفوف الفريق الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات، فيما يُتوقع أن تكون الإجراءات الرسمية والفحص الطبي الخطوتين الأخيرتين قبل إتمام الصفقة.

وكان يتبقى عام واحد على نهاية عقد توريس مع برشلونة، علماً أنه سجل هدف الفوز لإسبانيا في نهائي 2026 أمام الأرجنتين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في برشلونة أن النادي الكتالوني رفض في وقت سابق عرضاً أولياً من سان جيرمان بقيمة 40 مليون يورو، قبل أن يوافق على المحسن.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادماً من مانشستر سيتي مقابل أكثر من 55 مليون يورو، قبل أن يعتمد عليه المدرب الألماني هانزي بصورة أساسية كخيار بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه قيادة الفريق في صيف 2024.

وترك توريس بصمته بشكل واضح خلال مشاركاته كبديل، بعدما سجل 40 هدفاً في 94 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسمين الماضيين، علماً أنه خريج أكاديمية فالنسيا.

ومن المتوقع أن يزيد رحيل توريس من حاجة فليك إلى تعزيز الخيارات الهجومية في برشلونة، خصوصاً بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد، في وقت كان النادي قد تعاقد مع الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.