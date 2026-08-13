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رياضة

توريس يقترب من الرحيل.. برشلونة يحسم اتفاقه مع باريس سان جيرمان

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:00
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توريس يقترب من الرحيل.. برشلونة يحسم اتفاقه مع باريس سان جيرمان
توريس يقترب من الرحيل.. برشلونة يحسم اتفاقه مع باريس سان جيرمان photos 0
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وافق نادي برشلونة الإسباني، بطل الدوري، على انتقال مهاجمه الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، مقابل 50 مليون يورو، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب التقارير، توصل الناديان إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال توريس، البالغ 26 عاماً، إلى صفوف الفريق الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات، فيما يُتوقع أن تكون الإجراءات الرسمية والفحص الطبي الخطوتين الأخيرتين قبل إتمام الصفقة.

وكان يتبقى عام واحد على نهاية عقد توريس مع برشلونة، علماً أنه سجل هدف الفوز لإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في برشلونة أن النادي الكتالوني رفض في وقت سابق عرضاً أولياً من باريس سان جيرمان بقيمة 40 مليون يورو، قبل أن يوافق على العرض المحسن.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادماً من مانشستر سيتي مقابل أكثر من 55 مليون يورو، قبل أن يعتمد عليه المدرب الألماني هانزي فليك بصورة أساسية كخيار بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه قيادة الفريق في صيف 2024.

وترك توريس بصمته بشكل واضح خلال مشاركاته كبديل، بعدما سجل 40 هدفاً في 94 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسمين الماضيين، علماً أنه خريج أكاديمية فالنسيا.

ومن المتوقع أن يزيد رحيل توريس من حاجة فليك إلى تعزيز الخيارات الهجومية في برشلونة، خصوصاً بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد، في وقت كان النادي قد تعاقد مع الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

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