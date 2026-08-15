أفضل صفقات مورينيو.. دروغبا في القمة وزلاتان بين الكبار

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وبحسب "Goal"، يتصدر ديدييه دروغبا قائمة أبرز صفقات مورينيو، بعدما ضمه تشيلسي من مارسيليا عام 2004 مقابل 24 مليون جنيه إسترليني. لم يكن المهاجم الإيفواري مجرد هداف، بل تحول إلى أحد رموز النادي، وسجل 164 هدفاً بقميص تشيلسي، وكان بطلاً في نهائي 2012 بتسجيله هدف التعادل ثم ركلة الترجيح الحاسمة.ويأتي آشلي كول بين أهم اختيارات مورينيو، بعد انتقاله المثير من أرسنال إلى تشيلسي عام 2006 في صفقة شملت ويليام غالاس و5 ملايين جنيه. كول لعب أكثر من 300 مباراة مع تشيلسي، وأصبح واحداً من أفضل الأظهرة اليسرى في تاريخ الدوري الإنكليزي.ومن صفقات إنتر ميلان الحاسمة، يبرز صامويل إيتو، الذي وصل من عام 2009 في صفقة تبادلية ضخمة شملت زلاتان إبراهيموفيتش. لم يكن إيتو هدافاً فقط، بل لاعباً جماعياً ساعد مورينيو على بناء فريقه التاريخي الذي فاز بالثلاثية في 2010.أما دييغو ميليتو، القادم من جنوى إلى إنتر، فكان الصفقة التي صنعت الحسم. فقد سجل هدفي نهائي أبطال أمام بايرن ميونيخ، وقاد الفريق إلى ثلاثية تاريخية، بعدما تحول من مهاجم غير مصنف بين نجوم الصف الأول إلى بطل الموسم .وفي تجربته الثانية مع تشيلسي، اختار مورينيو دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد، فكان أحد مفاتيح العودة إلى لقب الدوري الإنكليزي. سجل كوستا 20 هدفاً في موسمه الأول، ومنح الفريق القوة والحدة التي كان يفتقدها في الخط الأمامي.زلاتان إبراهيموفيتش كان بدوره من أبرز صفقات مورينيو، بعدما وصل إلى مانشستر يونايتد مجاناً من سان جيرمان عام 2016. ورغم أن كثيرين اعتبروا الصفقة متأخرة بسبب عمره، ردّ زلاتان بـ28 هدفاً في كل المسابقات، وساهم في الفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي.كما تضم القائمة أسماء صنعت مراحل مهمة في مسيرة مورينيو، مثل ويسلي سنايدر، الذي انتقل من إلى إنتر وكان عنصراً أساسياً في ثلاثية 2010، وبيني مكارثي الذي ساعد بورتو على طريق المجد الأوروبي، وريكاردو كارفاليو وباولو فيريرا، اللذين رافقا المدرب البرتغالي من بورتو إلى تشيلسي.وتُظهر القائمة أن قوة مورينيو في السوق لم تكن دائماً في شراء الأسماء الأكبر، بل في اختيار اللاعب المناسب للوظيفة المناسبة. بعض صفقاته كانت رخيصة، وبعضها أثار جدلاً، لكن كثيراً منها تحول إلى أعمدة في فرق حصدت البطولات.