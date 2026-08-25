لاعبون دوليون سابقون يفتحون جبهة مواجهة جديدة مع رئيس "فيفا"

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دعا عدد من اللاعبين الدوليين الفرنسيين السابقين، إلى إجراء تغيير في قيادة "فيفا"، في أعقاب فشل خطة مثيرة للجدل كانت تهدف إلى فتح عائدات أمام المستثمرين من القطاع الخاص.وقال اللاعبون في بيان مشترك نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التغيير ضروري. لقد طغى نفوذ السلطة على قدرة القيادة الحالية على التمييز بين مصالحها الخاصة وما هو الأفضل ".وأضافوا: "نتشارك المخاوف نفسها التي يشعر بها ملايين المشجعين حول العالم. مثلهم، شاهدنا الرياضة التي نعشقها تنحرف عن قيمها الأساسية في ظل القيادة الحالية لفيفا".ومن بين الموقعين ميكائيل سيلفستر (مدافع الانكليزي السابق ) وإيمانويل وأوليفييه داكور.ولم يذكر اللاعبون اسم رئيس فيفا جياني إنفانتينو بشكل مباشر، لكن تصريحاتهم جاءت في سياق الانتقادات الموجهة لقيادته.