تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

انقلاب داخل أتلتيكو.. لاعبون يطالبون برحيل ألفاريز

Lebanon 24
25-08-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
انقلاب داخل أتلتيكو.. لاعبون يطالبون برحيل ألفاريز
انقلاب داخل أتلتيكو.. لاعبون يطالبون برحيل ألفاريز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يفضّل عدد من لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل زميلهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز عن الفريق، في ظل تصاعد التوتر داخل غرفة الملابس، وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

وتزايدت حدة الأزمة بعد تعرّض ألفاريز لهتافات استهجان من بعض جماهير أتلتيكو خلال التعادل 2-2 أمام فياريال على ملعب «ميتروبوليتانو»، بحسب برنامج «إل تشيرينغيتو».

ويرى زملاء المهاجم الأرجنتيني أن الوضع الحالي بدأ يؤثر على مستواه وتركيزه داخل الملعب، معتبرين أن رحيله قد يكون أفضل لاستقرار الفريق وانسجامه من استمرار حالة التوتر الراهنة.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مستقبل ألفاريز محل جدل، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تمسك أتلتيكو مدريد حتى الآن ببقاء مهاجمه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ائتلاف روابط المشجعين يطالب برحيل إنفانتينو وإصلاح "الفيفا"
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب داخل "فيفا"... الرجل الثاني يُطرح لمواجهة إنفانتينو
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": انقلاب بيك أب داخل نفق بحمدون باتجاه البقاع و الاضرار مادية وتم تحويل السير الى محاذاة النفق
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب داخل "الفيفا"... إنفانتينو يقاتل للبقاء والتمرد يتمدّد
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

أتلتيكو مدريد

الأرجنتين

أرجنتيني

فياريال

برشلونة

شيرين

الملا

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-08-26
Lebanon24
02:49 | 2026-08-26
Lebanon24
00:36 | 2026-08-26
Lebanon24
16:00 | 2026-08-25
Lebanon24
14:00 | 2026-08-25
Lebanon24
10:30 | 2026-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24