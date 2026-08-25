انقلاب داخل أتلتيكو.. لاعبون يطالبون برحيل ألفاريز

يفضّل عدد من لاعبي الإسباني رحيل زميلهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز عن الفريق، في ظل تصاعد التوتر داخل غرفة الملابس، وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

وتزايدت حدة الأزمة بعد تعرّض ألفاريز لهتافات استهجان من بعض جماهير أتلتيكو خلال التعادل 2-2 أمام على ملعب «ميتروبوليتانو»، بحسب برنامج «إل تشيرينغيتو».

ويرى زملاء المهاجم الأرجنتيني أن الوضع الحالي بدأ يؤثر على مستواه وتركيزه داخل الملعب، معتبرين أن رحيله قد يكون أفضل لاستقرار الفريق وانسجامه من استمرار حالة التوتر الراهنة.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مستقبل ألفاريز محل جدل، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تمسك أتلتيكو حتى الآن ببقاء مهاجمه.