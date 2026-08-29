تشيركي يقلّد ميسي.. سيتي يضرب كريستال بالاس برباعية

واصل بدايته المثالية في الممتاز، بعدما حقق فوزه الثاني توالياً بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، بتغلبه على كريستال بالاس 4-1 في ملعب "Selhurst Park".

وبحسب "Sky Sports"، كان ريان تشيركي نجم المباراة الأبرز، بعدما قدّم لمحات فنية لافتة بقميص الرقم 10، ذكّرت بمشاهد . فقد اخترق الدفاع بمراوغة جميلة قبل أن يسدد في الشباك، مضاعفاً تقدم سيتي بعد هدف مبكر لإرلينغ هالاند.

وكان هالاند قد افتتح التسجيل في الشوط الأول برأسية قوية، بعدما ارتقى فوق كريس ريتشاردز، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم.

وبينما كان جمهور سيتي يحتفل بهدف تشيركي الأول، أضاف ييريمي بينو لقطة فردية أخرى، بعدما نفذ ركلة حرة من نحو 25 ياردة ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس جيانلويجي دوناروما، لتُحتسب هدفاً عكسياً على الحارس .

وحاول كريستال بالاس العودة في المباراة تحت قيادة مدربه الجديد ساج، ونجح في تقليص الفارق، لكن تشيركي أوقف اندفاع أصحاب الأرض سريعاً، بعدما رد بعد 5 دقائق فقط بتسديدة جريئة اصطدمت بالدفاع وخدعت الحارس دين هندرسون.

ورغم أن بالاس صنع بعض الفرص، أبرزها رأسية قريبة أهدرها تيريك ميتشل، فإن هالاند أنهى المباراة عملياً بهدفه الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية في الشباك خلال الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى انتصارين من مباراتين، في بداية قوية لمشروع ماريسكا، وبنتيجة تشبه كثيراً ما اعتاد الفريق تقديمه في عهد مدربه السابق.

أما كريستال بالاس، فما زال يبحث عن فوزه الأول مع مدربه الجديد، رغم البداية الحماسية والمحاولات الهجومية التي لم تكن كافية أمام جودة سيتي الفردية.