هافيرتز: نريد الفوز بكل الألقاب

وجّه الألماني كاي هافيرتز، مهاجم آرسنال، رسالة تحدٍّ لمنافسي فريقه على لقب الدروي الإنجليزي، مؤكداً أن النادي اللندني سيسعى للفوز بكل الألقاب.

وذكرت (بي إيه ميديا) أن آرسنال أنهى انتظاراً دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، وبدأ حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز على كوفنتري سيتي 3 - 0 الأسبوع الماضي بعدما كان قد فاز بلقب الدرع الخيرية بفوزه بالنتيجة نفسها على مانشستر سيتي.

وكان فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قريباً من الفوز بلقب في الموسم الماضي، لولا خسارته بضربات الترجيح أمام في النهائي بالعاصمة المجرية بودابست، لكن هافيرتز أبدى ثقته في قدرة آرسنال على المنافسة في كل البطولات.

وقال اللاعب الألماني في لقاء مع قناة «سكاي سبورتس»: «حينما تتذوق الألقاب مرة واحدة، ترغب في فعل ذلك مجدداً، ونحن لدينا فريق يمكنه المنافسة على كل بطولة».

وأضاف: «في العام الماضي كان هناك لقب واحد، لكن هذا العام لدينا الكثير من الألقاب التي سننافس عليها، نريد الفوز بكل شيء».

وتابع هافيرتز: «الطريق ما زال طويلاً وفي الوقت الحالي التركيز ينصب على المباراة المقبلة، لقد بدأنا بخطوات جيدة، فزنا بالدرع الخيرية وبأول مباراة في الموسم».

وأوضح: «سنخوض أبطال وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ومباريات كل ثلاثة أيام وسنظهر مدى قدرتنا على التقدم أكثر، نحن نتطلع لبذل قصارى جهدنا هذا الموسم لتحقيق أهدافنا مرة أخرى وإضافة الألقاب للنادي».