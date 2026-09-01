بعد 86 مباراة مع ألمانيا...روديغر يعلن اعتزاله دولياً

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أعلن المدافع أنطونيو روديغر اعتزاله اللعب دولياً، وذلك بعد شهرين من آخر مشاركة له مع منتخب بلاده في 2026 .وخاض اللاعب البالغ 33 عاماً 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم أربع مرات، مسجّلاً ثلاثة أهداف، ومقدماً خمس تمريرات حاسمة.وقال لاعب على : «بعد فترة من التفكير، حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني، وإفساح المجال أمام الجيل الشاب».ولعب روديغر مباراته الدولية الأولى عام 2014، قبل شهر من تتويج ألمانيا بكأس العالم، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة التي سافرت إلى .غير أنه كان حاضراً مع «المانشافت» في نسختي 2018 حيث خاض مباراة السويد في دور المجموعات، وقطر 2022 إذ كان أساسياً في المباريات الثلاث ضمن دور المجموعات قبل الإقصاء. وقال قلب الدفاع إنه يريد التركيز على الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.