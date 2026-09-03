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رياضة

إنريكي: لا أشعر بالقلق بشأن موعد وصول سان جيرمان إلى أفضل مستويات

Lebanon 24
03-09-2026 | 14:00
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إنريكي: لا أشعر بالقلق بشأن موعد وصول سان جيرمان إلى أفضل مستويات
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أكد لويس إنريكي أنه لا يشعر بالقلق بشأن الموعد الذي سيصل فيه باريس سان جيرمان إلى أفضل مستوياته، وذلك عشية مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، بعد تعادل الفريق في مباراتين متتاليتين أمام رين وليل بنتيجة 2-2.
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ورداً على سؤال بشأن الموعد الذي سيكون فيه الفريق جاهزًا بنسبة 100 في المائة، قال إنريكي إن الأمر يرتبط بعوامل عديدة لا يستطيع التحكم فيها، موضحًا أن مهمته تتمثل في اختيار أفضل تشكيلة لكل مباراة.
وأشار إلى أن الفريق لم يخسر أي لاعب كان أساسيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين تعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب، معتبرًا أن الجمع بين الخبرة والشباب قد يكون إيجابيًا، لكنه يحتاج إلى الوقت للحكم على نتائجه.
وأكد إنريكي أن اللاعبين الجدد يحتاجون إلى فترة للتأقلم، مستشهدًا بتجربته في موسمه الثاني، عندما تعرضت بعض الصفقات الجديدة للانتقادات قبل أن تثبت إمكاناتها لاحقًا. وشدد على رضاه عن سوق الانتقالات واللاعبين الذين تعاقد معهم النادي.
وبشأن رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول، قال إن جميع الأطراف خرجت مستفيدة من الصفقة، موضحًا أن اللاعب أراد الرحيل للحصول على دور أكبر، وهو أمر لا يمكن ضمانه لأي لاعب وإنما يجب إثباته خلال التدريبات.
كما أعرب عن رضاه عن الثلاثي الهجومي توريس وغودتس وأكليوش، داعيًا إلى عدم مقارنتهم ببعضهم، ومؤكدًا أن أهداف الفريق واضحة، وفي مقدمتها المنافسة على أهم البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.
 
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