ماركوس يورنتي يفاجئ إسبانيا بقرار الاعتزال الدولي

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اعتزل مدافع الإسباني ماركوس يورنتي اللعب دولياً في سن 31 عاماً بعد تتويجه مع منتخب "لا روخا" بلقب مونديال 2026، وفق ما أعلن الخميس.وقال يورنتي في رسالة نشرها عبر "إنستغرام"، مصحوبة بصورة له وهو يقبّل : «بعد تفكير طويل، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني».وأضاف مدافع أتلتيكو: "أدرك أني ما زلت شاباً، وأنه ربما لو واصلت تقديم أداء جيد لكان أمامي بضع سنوات أخرى لأرتدي هذا القميص".وأضاف الظهير الأيمن الذي استهل مسيرته الدولية في 11 تشرين الثاني 2020 في مباراة ودية أمام لعب خلالها 18 دقيقة، وخاض 27 مباراة مع "لا روخا" من دون تسجيل أي هدف: "أعلم أن الكثيرين منكم لن يتفهموا هذا القرار، وربما أنا نفسي ما كنت لأتفهمه في مكانكم، لكنه قرار شخصي، تم اتخاذه بعد تفكير عميق، والأهم من ذلك أنه قرار يهمني حقاً".ولم يشارك يورنتي في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت بأميركا الشمالية، لكنه لعب بضع دقائق في نصف النهائي خلال الفوز على المنتخب الفرنسي (2-0).وأكد يورنتي من جديد: "سواء شاركت في كأس العالم أو لا، أو فزنا أو خسرنا، فقد كان هذا القرار قد اتُّخذ بالفعل".وأضاف: "أحتفظ في ذاكرتي بكل ما عشته، وخصوصاً الأيام الـ52 الماضية، مع مجموعة رائعة من اللاعبين الذين كافحوا حتى النهاية لقيادة إلى أعلى المستويات. وهذا ما فعلناه. كنت فخوراً جداً بتمثيل بلدي وبكوني جزءاً من هذه القصة".وبدأ يورنتي مسيرته في قبل أن ينتقل إلى غريمه بالمدينة أتلتيكو، في عام 2019.وبالإضافة إلى كأس العالم، يضم سجله أيضاً الفوز بمسابقة أبطال مرتين، وبكأس العالم للأندية عامَي 2017 و2018 مع النادي الملكي، وبلقب مع "روخيبلانكوس" موسم 2020-2021.