ليفربول يحدد أول صفقات 2027

بدأ مبكرًا رسم ملامح تحركاته خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2027، بعد الفشل في ضم نجم سوبر لتعويض رحيل إلى طرابزون سبور .وكشفت تقارير إعلامية عن إمكانية تحول المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو إلى أولى صفقات الفريق الدائمة في الصيف المقبل.وكان قد تعاقد مع أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح للنادي الإنجليزي بشرائه نهائيًا مقابل نحو 55 مليون ، ما يعادل 47 مليون جنيه إسترليني.وبحسب التقارير، فإن إدارة ليفربول تراقب عن كثب مردود أراوخو خلال الموسم الحالي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تفعيل بند الشراء في نهاية فترة الإعارة.ويتميز أراوخو بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، إلى جانب إمكانية الاعتماد عليه كظهير أيمن، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية مهمة للمدرب أندوني إيراولا.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى وجود حالة من الرضا داخل ليفربول عن خطوة التعاقد مع المدافع الأوروغوياني، رغم أنه لا يزال في بداية تجربته مع الفريق.وكان أراوخو قد وصل إلى ليفربول بعد فترة صعبة نسبيًا مع برشلونة، في ظل معاناته من الإصابات وعدم حصوله على دور أساسي مستقر، ما يجعل تجربته الحالية في الدوري الإنجليزي فرصة لاستعادة مستواه وإثبات قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.ويأتي تحرك ليفربول المحتمل تجاه أراوخو في إطار إعادة بناء الخط الخلفي للفريق، خاصة بعد رحيل عدد من المدافعين والحاجة إلى امتلاك عناصر قادرة على اللعب في أكثر من مركز.