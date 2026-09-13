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رياضة

رافينها يطارد إنجازاً لم يتحقق في برشلونة منذ 2010

Lebanon 24
13-09-2026 | 04:24
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رافينها يطارد إنجازاً لم يتحقق في برشلونة منذ 2010
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يدخل رافينها مباراة برشلونة أمام ليفانتي، مساء الأحد، باحثاً عن التسجيل للمباراة الخامسة توالياً منذ انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وفي حال هز الشباك، سيصبح البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ برشلونة يسجل خلال الجولات الخمس الأولى، بعد سيزار رودريغيز الذي أحرز 9 أهداف في موسم 1950-1951، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 6 أهداف في موسم 2009-2010.

ويتصدر رافينها ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم بـ6 أهداف خلال أربع مباريات، بالتساوي مع كيليان مبابي وسيرخيو كاميلو.

ووصل قائد برشلونة إلى 83 هدفاً مع الفريق، محتلاً المركز الخامس بين الهدافين البرازيليين للنادي، خلف ريفالدو بـ130 هدفاً، وإيفاريستو ونيمار بـ105 أهداف لكل منهما، ورونالدينيو بـ94 هدفاً.

وكان أفضل مواسم رافينها التهديفية عام 2025، عندما سجل 34 هدفاً في مختلف المسابقات. وترى الصحيفة أن انتقاله للعب في مركز المهاجم الصريح قد يمنحه فرصة التقدم في قائمة هدافي برشلونة البرازيليين.

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