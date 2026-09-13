رافينها يطارد إنجازاً لم يتحقق في برشلونة منذ 2010

يدخل رافينها مباراة أمام ليفانتي، مساء الأحد، باحثاً عن التسجيل للمباراة الخامسة توالياً منذ انطلاق ، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وفي حال هز الشباك، سيصبح البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ برشلونة يسجل خلال الجولات الخمس الأولى، بعد سيزار رودريغيز الذي أحرز 9 أهداف في موسم 1950-1951، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 6 أهداف في موسم 2009-2010.

ويتصدر رافينها ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم بـ6 أهداف خلال أربع مباريات، بالتساوي مع وسيرخيو كاميلو.

ووصل قائد برشلونة إلى 83 هدفاً مع الفريق، محتلاً بين الهدافين البرازيليين للنادي، خلف ريفالدو بـ130 هدفاً، وإيفاريستو ونيمار بـ105 أهداف لكل منهما، ورونالدينيو بـ94 هدفاً.

وكان أفضل مواسم رافينها التهديفية عام 2025، عندما سجل 34 هدفاً في مختلف المسابقات. وترى الصحيفة أن انتقاله للعب في مركز المهاجم الصريح قد يمنحه فرصة التقدم في قائمة هدافي برشلونة البرازيليين.