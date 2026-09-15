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رياضة

بعد تعيينه لتدريب منتخب السنغال.. إليكم أول تعليق من فييرا

Lebanon 24
15-09-2026 | 10:04
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بعد تعيينه لتدريب منتخب السنغال.. إليكم أول تعليق من فييرا
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كسر الفرنسي باتريك فييرا، أسطورة نادي أرسنال الإنكليزي، صمته عقب تعيينه مديرا فنيا جديدا لمنتخب السنغال، معربا عن شعوره بـ "الشرف والفخر" لتولي قيادة منتخب البلد الذي ولد فيه.
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ومن المقرر أن يتم تقديم قائد أرسنال السابق (50 عاما) كمدرب للسنغال رسميا الجمعة المقبل، في خطوة تمثل عودة تاريخية إلى الجذور وبداية لمسيرته الأولى في مجال تدريب المنتخبات الوطنية، ومن المتوقع أيضا أن يعلن فييرا عن قائمة اللاعبين الأولى تحت قيادته.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم توصل لاتفاق مع فييرا بشأن تعيينه مديرا فنيا لمنتخب "أسود التيرانغا" الشهر الماضي، مما يمثل محطة شخصية هامة في مسيرة لاعب خط الوسط السابق.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل مؤتمره الصحفي الرسمي، أبدى المدرب السابق لناديي كريستال بالاس الإنكليزي ونيس الفرنسي امتنانه لهذا التعيين.

وكتب فييرا عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام": "أشعر بالشرف والفخر لانضمامي إلى السنغال كمدير فني للمنتخب الوطني الأول".

وأضاف: "أشكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم على ثقتهم. أتطلع للقاء المجموعة والبدء في العمل معا على الخطوات القادمة. هيا بنا يا أسود!". (روسيا اليوم) 
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