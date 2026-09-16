للسنة الثانية... الإمارات تستضيف بطولة "الأرز للغولف – Cedars Golf Championship 2026"

Advertisement

للسنة الثانية على التوالي، تستضيف بطولة للغولف – Cedars Golf Championship 2026.وتقام النسخة الثانية من البطولة في عجمان، بتنظيم من الاتحاد اللبناني للغولف وبالتعاون مع اتحاد للغولف، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف من جنسيات مختلفة.ويحمل احتضان الإمارات للبطولة للعام الثاني على التوالي أهمية خاصة، إذ يعكس العلاقات الوثيقة بين ودولة الإمارات، كما يساهم في تأمين استمرارية حدث لبناني ومنحه مساحة أوسع للوصول إلى الجمهور العربي والدولي.كما أن مشاركة لاعبين من دول المنطقة في بطولة تحمل الهوية تساهم في تعزيز التواصل الرياضي، وتؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه الرياضة في بناء جسور التقارب والتعاون بين الشعوب.