للسنة الثانية... الإمارات تستضيف بطولة "الأرز للغولف – Cedars Golf Championship 2026"

للسنة الثانية على التوالي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة
بطولة الأرز
للغولف – Cedars Golf Championship 2026.
وتقام النسخة الثانية من البطولة في عجمان، بتنظيم من الاتحاد اللبناني للغولف وبالتعاون مع اتحاد الإمارات
للغولف، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف من جنسيات مختلفة.
ويحمل احتضان الإمارات للبطولة للعام الثاني على التوالي أهمية خاصة، إذ يعكس العلاقات الوثيقة بين لبنان
ودولة الإمارات، كما يساهم في تأمين استمرارية حدث رياضي
لبناني ومنحه مساحة أوسع للوصول إلى الجمهور العربي والدولي.
كما أن مشاركة لاعبين من دول المنطقة في بطولة تحمل الهوية اللبنانية
تساهم في تعزيز التواصل الرياضي، وتؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه الرياضة في بناء جسور التقارب والتعاون بين الشعوب.