كم هدفًا يحتاج ميسي للوصول للرقم 1000؟

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اقترب خطوة جديدة من الوصول إلى إنجاز تاريخي في مسيرته، بعدما سجل هدفًا بقميص إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي، فجر الخميس، في كامبيونيس 2026.وجاء هدف في الدقيقة 24، بعدما حول عرضية لويس سواريز بضربة رأس إلى داخل الشباك، ليصل إلى هدفه رقم 100 مع إنتر ميامي.ورفع ميسي رصيده إلى 100 هدف مع إنتر ميامي، ليصبح ثاني نادٍ في مسيرته يصل معه إلى حاجز الـ100 هدف، بعد ، كما حقق الإنجاز ذاته مع منتخب .وبهذا الهدف، ارتفع إجمالي أهداف ميسي في مسيرته إلى 929 هدفًا، ليصبح على بُعد 71 هدفًا فقط من الوصول إلى حاجز الـ1000، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب كرة قدم الوصول إليه.وتوزعت أهداف ميسي الـ929 على أربعة أندية ومنتخب الأرجنتين، بواقع 672 هدفًا مع برشلونة، و125 هدفًا بقميص منتخب بلاده، و100 هدف مع إنتر ميامي، إلى جانب 32 هدفًا خلال تجربته مع .