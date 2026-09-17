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رياضة

كم هدفًا يحتاج ميسي للوصول للرقم 1000؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 00:35
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اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي خطوة جديدة من الوصول إلى إنجاز تاريخي في مسيرته، بعدما سجل هدفًا بقميص إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي، فجر الخميس، في نهائي كأس كامبيونيس 2026.
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وجاء هدف ميسي في الدقيقة 24، بعدما حول عرضية لويس سواريز بضربة رأس إلى داخل الشباك، ليصل إلى هدفه رقم 100 مع إنتر ميامي.

ورفع ميسي رصيده إلى 100 هدف مع إنتر ميامي، ليصبح ثاني نادٍ في مسيرته يصل معه إلى حاجز الـ100 هدف، بعد برشلونة، كما حقق الإنجاز ذاته مع منتخب الأرجنتين.
وبهذا الهدف، ارتفع إجمالي أهداف ميسي في مسيرته إلى 929 هدفًا، ليصبح على بُعد 71 هدفًا فقط من الوصول إلى حاجز الـ1000، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب كرة قدم الوصول إليه.

وتوزعت أهداف ميسي الـ929 على أربعة أندية ومنتخب الأرجنتين، بواقع 672 هدفًا مع برشلونة، و125 هدفًا بقميص منتخب بلاده، و100 هدف مع إنتر ميامي، إلى جانب 32 هدفًا خلال تجربته مع باريس سان جيرمان.
ويواصل ميسي بذلك الاقتراب من حاجز الألف هدف، بعدما أضاف رقمًا جديدًا إلى سجله مع إنتر ميامي، في انتظار مواصلة رحلته نحو الإنجاز التاريخي.


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