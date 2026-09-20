شجار جماعي في مباراة ينتهي بتوقيف مدرب سابق.. واتهامات بالاعتداء على لاعبين

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وبحسب صحيفة "New York Post"، أوقف إيماردر براون، المدرب المتطوع السابق في مدرسة "Therrell High School"، بعد أحداث وقعت خلال مباراة أمام "Temple High" في مقاطعة كارول، قبل أن يفرج عنه بكفالة قدرها 2500 دولار.وقالت شرطة مدينة تمبل إن شرارة الشجار بدأت بعد مخالفة تتعلق بقناع الوجه، ما أدى إلى اندفاع لاعبين وأفراد من الجهازين من جانبي الملعب نحو أرضية اللعب.وتتهم الشرطة براون بأنه لكم أحد لاعبي مدرسة "Temple" في وجهه من خلال فتحة قناع الخوذة.ويواجه براون عدة اتهامات، بينها إساءة معاملة طفل من الدرجة الأولى، والضرب، والاعتداء البسيط.وبحسب التقرير، تقدم والدا اللاعب بشكوى جنائية، وأبلغا الشرطة بأنهما نقلاه إلى مركز للرعاية العاجلة لإجراء فحوص طبية بعد الحادث.كما قالت الشرطة إن المحققين يراجعون مقاطع مصورة بهواتف محمولة توثق الشجار، في محاولة لتحديد تسلسل الأحداث ومسؤولية المشاركين فيه.وقال المحقق أندرو ميتشل إن المتوقع في مثل هذه المواقف هو الفصل بين الأطراف والسيطرة على المشادات بطريقة تحافظ على الروح الرياضية، بدلاً من تصعيد العنف.من جهتها، أعلنت مدارس أتلانتا العامة أنها تتعاون مع السلطات، مؤكدة أن براون لم يعد يعمل كمدرب متطوع لديها بعد توقيفه.وأضافت في بيان أن "سلامة الطلاب والموظفين والمدربين والمجتمع المدرسي تبقى أولوية"، وأن السلوك العنيف أو العدواني من البالغين الذين يتعاملون مع الطلاب "لن يتم التسامح معه".ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما تبقى الاتهامات الموجهة إلى براون غير محسومة قضائياً حتى صدور حكم نهائي.