كادت آلة ثقيلة أن تدهسه.. لاعب ينجو من حادث غريب

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وبحسب وكالة " "، وقع الحادث السبت بينما كان تاونسند، البالغ 35 عاماً، يجري الإحماء مع زملائه في فريق "Prachuap" خلال مباراة في الدوري التايلاندي الممتاز أمام "Pattani".ولم ينتبه لاعب السابق إلى اقتراب آلة الدحل الآلية، التي كان يقودها أحد عمال الملعب، بعدما خرج من منطقة الإحماء لمحاولة تمرير .ووفق التقرير، صدمت الآلة تاونسند وأسقطته أرضاً، ثم تقدمت فوق ساقيه حتى قاربت منطقة الخصر، قبل أن يقفز السائق منها ويحاول رفعها عن اللاعب.ورغم خطورة المشهد، تمكن تاونسند من النهوض ومواصلة الإحماء بعد الحادث، قبل أن يشارك لاحقاً بديلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة.ولم يتعرض اللاعب لإصابة خطيرة، فيما أكمل فريقه اللقاء وحقق فوزاً مريحاً بنتيجة 3-0.وعلق تاونسند لاحقاً على الحادث بروح ساخرة عبر "Instagram"، وكتب: "اتضح أن اللعب خارج الأرض أمام لم يكن سيئاً إلى هذا الحد"، في إشارة إلى السمعة القديمة لملعب كأحد أصعب الملاعب على الفرق الزائرة.وتحولت الواقعة سريعاً إلى مشهد لافت بسبب غرابتها، خصوصاً أن اللاعب عاد إلى أرض الملعب بعد وقت قصير رغم أن الآلة الثقيلة كانت قد مرت فوق الجزء السفلي من جسده تقريباً.