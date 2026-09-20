بعد 13 عاماً... مورينيو يعود إلى ديربي مدريد

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يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ، لخوض أول ديربي له في العاصمة منذ 13 عاماً، عندما يواجه أتلتيكو ، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.وقبل المواجهة المرتقبة، استعاد مورينيو ذكرياته مع مباريات الديربي التي خاضها خلال مسيرته التدريبية، كاشفاً أن ديربي مدينة ميلانو بين إنتر وميلان كان الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة إليه، بسبب طبيعة العلاقة بين جماهير الناديين.وأوضح المدرب البرتغالي أن أكثر ما فاجأه خلال تجربته في إيطاليا كان غياب العداء الحاد بين الفريقين، رغم التنافس الكبير بينهما، لافتاً إلى أن الأجواء المحيطة بالمواجهة تختلف عن عدد من مباريات الديربي الأخرى التي عرفها خلال مسيرته.ويعود مورينيو إلى أجواء ديربي مدريد بعد غياب طويل، في مواجهة جديدة مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، الذي أكد بدوره احترامه الكبير للمدرب البرتغالي، مشيراً إلى أنه كان يتابع مسيرته منذ سنوات.وتحمل المباراة أيضاً تجدد المنافسة بين المدربين بعد 12 عاماً من آخر مواجهة رسمية جمعتهما، والتي تعود إلى عام 2014، عندما قاد سيميوني أتلتيكو مدريد إلى إقصاء تشلسي بقيادة مورينيو من نصف نهائي .ويدخل مدريد الديربي متقدماً بنقطتين على أتلتيكو بعد ست جولات، فيما يسعى الفريقان إلى الاقتراب من المتصدر، ما يمنح مواجهة العاصمة أهمية إضافية في سباق الدوري الإسباني.