تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد 13 عاماً... مورينيو يعود إلى ديربي مدريد

Lebanon 24
20-09-2026 | 05:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد 13 عاماً... مورينيو يعود إلى ديربي مدريد
بعد 13 عاماً... مورينيو يعود إلى ديربي مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، لخوض أول ديربي له في العاصمة الإسبانية منذ 13 عاماً، عندما يواجه أتلتيكو مدريد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني. 
Advertisement

وقبل المواجهة المرتقبة، استعاد مورينيو ذكرياته مع مباريات الديربي التي خاضها خلال مسيرته التدريبية، كاشفاً أن ديربي مدينة ميلانو بين إنتر وميلان كان الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة إليه، بسبب طبيعة العلاقة بين جماهير الناديين.

وأوضح المدرب البرتغالي أن أكثر ما فاجأه خلال تجربته في إيطاليا كان غياب العداء الحاد بين أنصار الفريقين، رغم التنافس الكبير بينهما، لافتاً إلى أن الأجواء المحيطة بالمواجهة تختلف عن عدد من مباريات الديربي الأخرى التي عرفها خلال مسيرته.

ويعود مورينيو إلى أجواء ديربي مدريد بعد غياب طويل، في مواجهة جديدة مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، الذي أكد بدوره احترامه الكبير للمدرب البرتغالي، مشيراً إلى أنه كان يتابع مسيرته منذ سنوات.

وتحمل المباراة أيضاً تجدد المنافسة بين المدربين بعد 12 عاماً من آخر مواجهة رسمية جمعتهما، والتي تعود إلى عام 2014، عندما قاد سيميوني أتلتيكو مدريد إلى إقصاء تشلسي بقيادة مورينيو من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد الديربي متقدماً بنقطتين على أتلتيكو بعد ست جولات، فيما يسعى الفريقان إلى الاقتراب من برشلونة المتصدر، ما يمنح مواجهة العاصمة أهمية إضافية في سباق الدوري الإسباني. 

مواضيع ذات صلة
بعد رباعية ريال مدريد.. مورينيو يشيد ببيلينغهام
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 16:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ديربي العاصمة: هجوم ريال مدريد الناري أمام اختبار الميتروبوليتانو الصعب
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 16:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفاق بـ260 مليون يورو: مورينيو وبيريز يثوران في ميركاتو ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 16:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: ريال مدريد يبدأ حقبة مورينيو بفوز صعب
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 16:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

الإسبانية

أرجنتيني

برشلونة

أوروبا

ميلان

أن دي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2026-09-20
Lebanon24
08:30 | 2026-09-20
Lebanon24
04:55 | 2026-09-20
Lebanon24
04:30 | 2026-09-20
Lebanon24
03:39 | 2026-09-20
Lebanon24
03:11 | 2026-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24