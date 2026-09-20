"ليو صلاح"... النجم المصري يشعل تركيا

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خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء في ، بعدما قاد طرابزون سبور إلى فوز كبير على غلطة سراي بنتيجة 4-0، ضمن الجولة السادسة من الدوري ، مسجلاً ثلاثة أهداف "هاتريك" وصانعاً الهدف الرابع.وأثار الأداء اللافت لصلاح موجة واسعة من الإشادات في الأوساط الرياضية والإعلامية ، إذ وصفه قهوجي، نجم المنتخب التركي السابق والمحلل الرياضي، بـ"ليو صلاح"، في إشارة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً أنه أثبت مجدداً مكانته كـ"نجم عالمي".بدوره، أشاد رئيس طرابزون سبور أرطغرل دوغان بالمستوى الذي يقدمه صلاح وبشخصيته خارج الملعب، معتبراً أنه لا يمثل مجرد صفقة للنادي، بل يشكل أيضاً قدوة للاعبين الشباب.كما أكد البرازيلي فابينيو، زميل صلاح السابق في ليفربول والحالي في طرابزون سبور، أن وجود النجم المصري يمنح الفريق ثقة كبيرة، مشيراً إلى أن المباريات الكبرى تحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق.وذهبت صحيفة "فاناتيك" التركية إلى وصف صلاح بأنه أحد أكبر النجوم الذين وصلوا إلى التركية، معتبرة أن ما قدمه أمام غلطة سراي كان من بين أبرز العروض في مباريات القمة.ورفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف خلال 6 مباريات في الدوري التركي، ليتصدر ترتيب الهدافين بعد تألقه أمام غلطة سراي.