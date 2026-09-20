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رياضة

في الدوري الإنكليزي.. ليفربول يحقق فوزا صعبا على بورنموث

Lebanon 24
20-09-2026 | 12:59
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استعاد ليفربول نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 1-صفر على مضيفه بورنموث، الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة العريقة.
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وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم السويدي الدولي أليكسندر إيساك في الدقيقة 57، في حين عجز الفريق المضيف عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل مع فولهام في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 9 نقاط في المركز السادس، علما بأن هذا هو الفوز الثاني للفريق الأحمر في الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة.

في المقابل، توقف رصيد بورنموث، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة مقابل ثلاثة تعادلات، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

ومن المقرر أن تتوقف البطولة لمدة 3 أسابيع بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.
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