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رياضة

في قمة مثيرة.. أتليتيكو يتغلب على 10 لاعبين من ريال مدريد

Lebanon 24
20-09-2026 | 14:00
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في قمة مثيرة.. أتليتيكو يتغلب على 10 لاعبين من ريال مدريد
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سجل أليخاندرو جريمالدو وجوناثان ديفيد هدفين في الشوط الثاني حسما فوز أتليتيكو مدريد 2-1 على ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب ميتروبوليتانو في قمة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
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وطالب ريال مدريد بطرد كريستيان روميرو بداعي تدخل عنيف على جود بلينجهام خلال الشوط الأول، لكن صفوف ريال مدريد هي التي تقلصت إلى عشرة لاعبين بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وطُرد دين هويسن بداعي عرقلة جوليانو سيميوني داخل منطقة الجزاء، مما سمح لجريمالدو بتسجيل هدف من ركلة جزاء.

وضاعف ديفيد تقدم أتليتيكو بعدها بخمس دقائق بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة بعد انطلاقة سيميوني على الجهة اليمنى.

وسجل أنطونيو روديجر هدفا لريال مدريد بضربة رأس إثر ركلة حرة في الدقيقة 89، لكن هذا الرد جاء متأخرا للغاية.

وتجاوز أتليتيكو مدريد فريق ريال مدريد في الترتيب ليحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر برشلونة ومتقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد وريال بيتيس.
 
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