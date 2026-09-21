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رياضة

قبل مواجهة الأهلي المصري.. الزمالك يتلقى دفعة هائلة

Lebanon 24
21-09-2026 | 04:29
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تلقى معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه الأهلي في قمة الدوري المصري، بعدما شهدت حالة محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأبيض، تطورات إيجابية في برنامجه العلاجي والتأهيلي، عقب الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية.
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ووفقًا لما ذكرته تقارير أخيرة، فإن محمد السيد نجح في فك الجبيرة الطبية التي كان يرتديها خلال الفترة الأخيرة، بعد الاطمئنان على التئام موضع الإصابة، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة من برنامج التعافي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق الأبيض. 
 
وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعدما شعر بآلام في مشط القدم، ليغادر أرض الملعب تجنبًا لتفاقم الإصابة، وأعلن الجهاز الطبي وقتها أن اللاعب تعرّض لكدمة في مشطيات القدم ويحتاج إلى فحوصات لتحديد مدى جاهزيته.

لكن الفحوصات الطبية كشفت لاحقًا عن إصابة أكثر قوة، إذ تبين وجود شرخ في القدم اليسرى، ليتقرر وضع قدم اللاعب في جبيرة وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، مع تقديرات أولية بغيابه لمدة تصل إلى شهر ونصف الشهر.
 
وبعد انتهاء مرحلة العلاج الطبي، انتقل محمد السيد إلى الخطوة التالية في رحلة التعافي، بعدما أزال الجبيرة عقب التأكد من التئام موضع الإصابة.

ويحرص اللاعب على تسريع عودته إلى الملاعب، حيث أبدى رغبة كبيرة في بدء تدريبات الجيم والعمل على استعادة جاهزيته البدنية بصورة تدريجية، قبل الانتقال إلى التدريبات بالكرة ثم العودة الكاملة إلى المران الجماعي.

وبحسب التطورات الأخيرة، من المنتظر أن ينهي محمد السيد الجزء المكثف من برنامجه التأهيلي الطبي خلال نحو أسبوع، على أن يخضع بعد ذلك للتقييم الطبي والبدني لتحديد موعد انتظامه بصورة رسمية في التدريبات الجماعية. (إرم نيوز) 
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