4 أسباب وراء تعليق مفاوضات تجديد بيرغوين مع الاتحاد السعودي

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قرر نادي تجميد مفاوضاته لتجديد عقد ستيفن بيرغوين، رغم المستويات التي يقدمها مع الفريق، مفضلًا التريث قبل حسم مستقبله وانتظار اتضاح عدد من الملفات المتعلقة بالموسم الحالي وخطة الموسم المقبل.ويحتل الاتحاد المركز الثاني في برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين دون خسارة، وسجل 12 هدفًا مقابل 6 أهداف في شباكه.ويعود قرار تجميد ملف بيرغوين إلى 4 أسباب رئيسية:1- التركيز على المنافسة مع الهلالتضع إدارة الاتحاد سباق الصدارة أولوية في المرحلة الحالية، وترى أن فتح ملفات طويلة الأجل، بينها تجديد العقود، قد يؤثر في تركيز الفريق خلال المباريات الحاسمة المقبلة.2- تقييم مستوى بيرغوين حتى نهاية الموسمتفضل الإدارة متابعة مستوى اللاعب فنيًا وبدنيًا حتى نهاية الموسم، للتأكد من قدرته على الحفاظ على مستواه وتقديم الإضافة المطلوبة قبل منحه عقدًا طويل الأمد.3- انتظار خطة الموسم المقبليرتبط مستقبل بيرغوين بخطة الجهاز الفني والاحتياجات التي سيحددها خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب حسم قائمة اللاعبين الأجانب والمراكز التي تحتاج إلى تعزيز.4- مراجعة الرواتب والميزانيةتجري إدارة الاتحاد مراجعة للميزانية وسقف الرواتب قبل الالتزام بعقد جديد، خصوصًا أن تجديد بيرغوين قد يؤثر في هيكل الأجور وقدرة النادي على إبرام صفقات جديدة خلال الصيف.