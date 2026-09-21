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رياضة

4 أسباب وراء تعليق مفاوضات تجديد بيرغوين مع الاتحاد السعودي

Lebanon 24
21-09-2026 | 06:20
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قرر نادي الاتحاد السعودي تجميد مفاوضاته لتجديد عقد الهولندي ستيفن بيرغوين، رغم المستويات التي يقدمها مع الفريق، مفضلًا التريث قبل حسم مستقبله وانتظار اتضاح عدد من الملفات المتعلقة بالموسم الحالي وخطة الموسم المقبل.
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ويحتل الاتحاد المركز الثاني في دوري روشن برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين دون خسارة، وسجل 12 هدفًا مقابل 6 أهداف في شباكه.

ويعود قرار تجميد ملف بيرغوين إلى 4 أسباب رئيسية:

1- التركيز على المنافسة مع الهلال
تضع إدارة الاتحاد سباق الصدارة أولوية في المرحلة الحالية، وترى أن فتح ملفات طويلة الأجل، بينها تجديد العقود، قد يؤثر في تركيز الفريق خلال المباريات الحاسمة المقبلة.

2- تقييم مستوى بيرغوين حتى نهاية الموسم
تفضل الإدارة متابعة مستوى اللاعب فنيًا وبدنيًا حتى نهاية الموسم، للتأكد من قدرته على الحفاظ على مستواه وتقديم الإضافة المطلوبة قبل منحه عقدًا طويل الأمد.

3- انتظار خطة الموسم المقبل
يرتبط مستقبل بيرغوين بخطة الجهاز الفني والاحتياجات التي سيحددها خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب حسم قائمة اللاعبين الأجانب والمراكز التي تحتاج إلى تعزيز.

4- مراجعة الرواتب والميزانية
تجري إدارة الاتحاد مراجعة للميزانية وسقف الرواتب قبل الالتزام بعقد جديد، خصوصًا أن تجديد بيرغوين قد يؤثر في هيكل الأجور وقدرة النادي على إبرام صفقات جديدة خلال الصيف.
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