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رياضة

إيقاف رخصة محمد صلاح 6 أشهر.. إليكم السبب

Lebanon 24
21-09-2026 | 10:38
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إيقاف رخصة محمد صلاح 6 أشهر.. إليكم السبب
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أوقفت السلطات الإنجليزية رخصة قيادة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور التركي، لمدة ستة أشهر، بعد ضبط سيارة "رولز رويس" مملوكة له، تتجاوز قيمتها 466 ألف يورو، وهي تسير بسرعة تفوق الحد المسموح به.

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وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، رصد رادار متنقل السيارة في منطقة ويلمسلو بمقاطعة تشيشاير في آذار 2026، لكن صلاح، البالغ 34 عاماً، لم يحدد هوية الشخص الذي كان يقودها.

وفي آب الماضي، أدانت محكمة في وارينغتون صلاح غيابياً لعدم الكشف عن هوية السائق، وقضت بإيقاف رخصته ستة أشهر وتغريمه 769 يورو، بعدما لم يستجب لاستدعاءين أُرسلا إلى منزله الذي تقدر قيمته بأكثر من خمسة ملايين يورو.

ووقعت المخالفة بعد يومين من إعلان صلاح رحيله بشكل مفاجئ عن ليفربول.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها صلاح مخالفة مرورية، إذ ضُبط عام 2022 يقود سيارة "فيراري F8 تريبوتو" بسرعة زائدة، وتلقى غرامة وسُجلت ثلاث نقاط على رخصته. كما رُصد عام 2018 وهو يستخدم هاتفاً محمولاً أثناء القيادة قرب ملعب "أنفيلد".

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