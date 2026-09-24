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رياضة

هدف عكسي يمنح السعودية فوزا صعبا على الكويت في بطولة "خليجي 27"

Lebanon 24
24-09-2026 | 00:20
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هدف عكسي يمنح السعودية فوزا صعبا على الكويت في بطولة خليجي 27
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استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27" بفوز صعب على نظيره الكويتي 1-0، الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، عندما حوّل المدافع الكويتي يوسف الحقان تسديدة همام الهمامي بالخطأ إلى مرمى الحارس سعود الحوشان.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل العراق وعُمان 1-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وكان المنتخب السعودي الطرف الأكثر مبادرة خلال الشوط الأول، وألغى الحكم هدفا لمحمد أبو الشامات في الدقيقة 36، بعد احتساب خطأ على محمد كنو في بداية الهجمة.

في المقابل، هدد المنتخب الكويتي مرمى السعودية عبر محمد دحام في أكثر من مناسبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، رفع المنتخب السعودي إيقاعه الهجومي، قبل أن ينجح في كسر التعادل بهدف عكسي سجله الحقان في مرماه.

وتلقى المنتخب السعودي ضربة بإصابة حارسه نواف العقيدي في الدقيقة 77، ليغادر الملعب ويشارك محمد العويس بدلا منه.

وحاول المنتخب الكويتي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، وأجرى مدربه البرتغالي هيليو سوزا عدة تغييرات، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وقال الهمامي، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: "كانت مباراة صعبة أمام منتخب يملك تاريخا كبيرا في بطولات الخليج، وحققنا فوزا مهما في بداية مشوارنا".

وأضاف عبدالله الحمدان: "المباريات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة، والأهم أننا حققنا الفوز وحصلنا على النقاط الثلاث".

وتلتقي السعودية مع عُمان في الجولة الثانية، السبت، فيما تواجه الكويت منتخب العراق في اليوم ذاته.

وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب للسعودية.
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