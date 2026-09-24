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رياضة

في افتتاح خليجي 27.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة لقاء سلطنة عمان والعراق

Lebanon 24
24-09-2026 | 02:00
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في افتتاح خليجي 27.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة لقاء سلطنة عمان والعراق
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خيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء منتخبي العراق وسلطنة عمان، الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27".
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وجاءت المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة متوسطة المستوى، حيث كان المنتخب العراقي الطرف الأفضل في الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني أداء اتسم بالندية بين لاعبي الفريقين، ومزيدًا من الفرص الخطرة على المرميين.

وبادر منتخب العراق بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عن طريق محمد قاسم، الذي أحرز أول أهداف تلك النسخة من البطولة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، لكن ناصر الرواحي أحرز هدف التعادل لعمان في الدقيقة 67.

اكتمال الاستعدادات لانطلاق "خليجي 27"
وبتلك النتيجة، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضًا منتخبي السعودية والكويت، فيما أهدرا نقطتين ثمينتين في ظل الصراع من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تحتضن مدينة جدة مبارياتها.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الكويتي، السبت المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي عمان والسعودية في اليوم ذاته.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سيتأهلان إلى الدور قبل النهائي للبطولة، التي تختتم فعالياتها في السادس من تشرين الاول المقبل.
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