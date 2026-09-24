إيقاف لاعب سلّة الأهلي المصري 3 أشهر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع عقوبات مغلظة على عمرو زهران لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، على خلفية حادث مباراة فريقه أمام القناة ضمن منافسات الدوري.

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وأكد الاتحاد أن الواقعة تمثل مخالفة واضحة للوائح الانضباط والروح الرياضية، مشددا على أن المنافسة الرياضية لا تقتصر على تحقيق النتائج، وإنما ترتبط أيضا بالالتزام بالسلوك والقيم الرياضية داخل الملعب وخارجه.وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف عمرو زهران لمدة 3 أشهر من موسم 2026-2027، على أن تمتد العقوبة حتى نهاية منافسات المرتبط.وبموجب القرار، يحرم اللاعب من المشاركة خلال فترة الإيقاف في مصر وكأس السوبر المصري، إلى جانب المباريات الدولية الودية والرسمية.كما فرض الاتحاد غرامة مالية على اللاعب قدرها 200 ألف جنيه ، مع توجيه إنذار نهائي إليه، مؤكدا أن تكرار أي مخالفة مستقبلا سيؤدي إلى توقيع عقوبات أشد.وشدد الاتحاد المصري لكرة السلة على أن تأتي في إطار حرصه على الحفاظ على الانضباط وترسيخ القيم الرياضية، مؤكدا ضرورة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالسلوك الرياضي والاحترام المتبادل.وأشار الاتحاد إلى أهمية أن تعكس المنافسات الرياضية صورة تليق باسم مصر، مع الالتزام بالمعايير السلوكية التي تضمن الحفاظ على نزاهة المنافسة والبيئة الرياضية.