إنجاز جديد لمارتينيلي مع الهلال السعودي

فرض البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال السعودي، نفسه ضمن قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعدما احتل المركز الثالث في تصنيف حديث صادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية "سيس".



وكشف مرصد كرة القدم التابع لـ "سيس"، في أحدث تصنيفاته، عن قائمة أعلى اللاعبين قيمة انتقالية تقديرية في 55 مسابقة خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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وتصدّر الدنماركي فيكتور فروهولت، لاعب بورتو البرتغالي، القائمة بقيمة سوقية تقديرية بلغت 83.7 مليون ، متفوقًا على اليوناني فانغيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا، الذي حل ثانيًا بقيمة 65 مليون يورو.



وجاء مارتينيلي في المركز الثالث بقيمة بلغت 63.6 مليون يورو، ليصبح لاعب الهلال الوحيد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، في حضور لافت للدوري السعودي بين أبرز المسابقات الكروية خارج الدوريات الخمس الكبرى في .

كما ضمت قائمة الخمسة الأوائل أيضًا الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم سبورتينغ لشبونة، الذي احتل المركز الرابع بقيمة 62.9 مليون يورو، بينما جاء نيكولو تريزولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي، خامسًا بقيمة 61.4 مليون يورو.



ويأتي ظهور مارتينيلي في هذه القائمة بعد انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 70 مليون يورو من أرسنال الإنجليزي.

وبذلك، يحتل مارتينيلي موقعًا متقدمًا بين أبرز اللاعبين الموجودين خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء التي تمثل الدوري السعودي في التصنيفات الدولية المتعلقة بالقيمة الانتقالية. (إرم نيوز)