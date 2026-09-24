آل الشيخ يعلنها.. فيوري وجوشوا في مواجهة تاريخية

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة آل الشيخ، إقامة المواجهة المرتقبة بين نجمي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، بعد الحديث عن إمكانية جمعهما في الحلبة.ومن المقرر أن يقام النزال يوم الجمعة 11 كانون الأول المقبل على ملعب "برينسيباليتي" في مدينة كارديف، عاصمة ويلز، ضمن نزالات "The Ring"، على أن يُبث مباشرة وحصرياً عبر منصة "نتفليكس".وتحظى المواجهة باهتمام كبير في عالم الملاكمة، إذ ظل نزال فيوري وجوشوا مطروحاً لأكثر من عقد من دون أن يتحول إلى مواجهة رسمية، رغم المكانة التي حققها الملاكمان في منافسات الوزن الثقيل.ويدخل جوشوا المواجهة بسجل احترافي يتضمن 30 انتصاراً مقابل 4 هزائم، بينها 27 فوزاً بالضربة القاضية. وخاض خلال مسيرته نزالات بارزة أمام كليتشكو وجوزيف باركر وآندي رويز جونيور وأولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نغانو.في المقابل، يمتلك فيوري سجلاً يتضمن 36 انتصاراً مقابل هزيمتين وتعادل واحد، بينها 25 فوزاً بالضربة القاضية، وخاض مواجهات بارزة أمام كليتشكو وديونتاي وايلدر وأوسيك.وستكون مواجهة كارديف الأولى رسمياً بين فيوري وجوشوا، لتنهي سنوات طويلة من التكهنات والمفاوضات بشأن إقامة أحد أبرز النزالات المنتظرة في الملاكمة والعالمية.