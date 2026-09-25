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رياضة

المغرب يقصي البرازيل ويصعد للمركز الخامس في تصنيف فيفا للمنتخبات

Lebanon 24
25-09-2026 | 10:55
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المغرب يقصي البرازيل ويصعد للمركز الخامس في تصنيف فيفا للمنتخبات
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تأكد المنتخب المغربي من الصعود إلى المركز الخامس عالميا في التصنيف الدولي للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شهريا، في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية منذ البدء في اعتماد ترتيب المنتخبات الشهري في العام 1993.
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وبحسب البيانات الخاصة بإسناد النقاط وتحديد ترتيب المنتخبات بناء على نتائجها، سيكون المنتخب المغربي رسميا في المركز الخامس عالميا وهو أفضل مركز في تاريخه وأفضل تصنيف لأي منتخب عربي، فيما سيعادل إنجاز المنتخب النيجيري الذي حل مرة واحدة في المركز الخامس.

واستفاد المغرب من التعادل الذي اكتفى به منتخب البرازيل في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الأسترالي بهدف لمثله اليوم الجمعة، ليتقدم منتخب أسود الأطلس على "السامبا" بعد أن كان المنتخبان التقيا في افتتاح مشوارهما في كأس العالم 2026 قبل أكثر من شهرين.

وقبل صدور التصنيف الجديد الخاص بشهر أيلول 2026، سيصعد منتخب المغرب إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات.

وكان المنتخب البرازيلي يحتل المركز الخامس قبل مباراة أستراليا اليوم، برصيد 1804.92 نقطة، بفارق ضئيل عن المنتخب المغربي الذي كان سادساً بـ1803.99 نقطة، لكن التعادل مع أستراليا بنتيجة 1-1 كلفه فقدان بعض النقاط والتراجع إلى المركز السادس مقابل فسح المجال لرفاق القائد أشرف حكيمي لاحتلال المرتبة الخامسة حتى قبل مباراتهم اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمام الغابون في الرباط. (إرم نيوز) 

 
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