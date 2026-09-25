المغرب يقصي البرازيل ويصعد للمركز الخامس في تصنيف فيفا للمنتخبات

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تأكد المنتخب من الصعود إلى عالميا في التصنيف الدولي للمنتخبات الذي يصدره (فيفا) شهريا، في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية منذ البدء في اعتماد ترتيب المنتخبات الشهري في العام 1993.وبحسب البيانات الخاصة بإسناد النقاط وتحديد ترتيب المنتخبات بناء على نتائجها، سيكون المنتخب المغربي رسميا في المركز الخامس عالميا وهو أفضل مركز في تاريخه وأفضل تصنيف لأي منتخب عربي، فيما سيعادل إنجاز المنتخب النيجيري الذي حل مرة واحدة في المركز الخامس.واستفاد من التعادل الذي اكتفى به منتخب في المباراة الودية التي جمعته بنظيره بهدف لمثله اليوم الجمعة، ليتقدم منتخب أسود الأطلس على "السامبا" بعد أن كان المنتخبان التقيا في افتتاح مشوارهما في 2026 قبل أكثر من شهرين.وقبل صدور التصنيف الجديد الخاص بشهر أيلول 2026، سيصعد منتخب المغرب إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف الاتحاد (فيفا) للمنتخبات.وكان المنتخب البرازيلي يحتل المركز الخامس قبل مباراة اليوم، برصيد 1804.92 نقطة، بفارق ضئيل عن المنتخب المغربي الذي كان سادساً بـ1803.99 نقطة، لكن التعادل مع أستراليا بنتيجة 1-1 كلفه فقدان بعض النقاط والتراجع إلى المركز السادس مقابل فسح المجال لرفاق القائد أشرف حكيمي لاحتلال المرتبة الخامسة حتى قبل مباراتهم اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمام الغابون في الرباط. (إرم نيوز)