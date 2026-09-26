وسط دعوات للمقاطعة.. منتخب إيرلندا يحسم موقفه من مواجهة إسرائيل

تصاعدت الدعوات من جانب عدد من مشجعي منتخب إيرلندا ولاعبين سابقين لإلغاء المباراة أمام ، المقررة غداً الأحد، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية .

وتصاعدت حدة الجدل مساء اليوم، بعدما أعلن حارس مرمى المنتخب الإيرلندي غافين بازونو، خلال اجتماع للفريق، عدم رغبته في المشاركة بالمباراة.

وأُلغي كان مقرراً صباح السبت في اللحظات الأخيرة، فيما تأجلت تدريبات المنتخب لعدة ساعات، بالتزامن مع عقد اجتماعات إضافية في فندق إقامة الفريق في هنغاريا.

وبحسب تقارير، كان عدد من اللاعبين يدرسون الانضمام إلى بازونو في خطوة احتجاجية، إلا أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد في وقت لاحق أعلن خلاله أن «غالبية كبيرة» من لاعبي المنتخب صوتوا لصالح خوض المباراة.

التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، ديفيد كوريل، إن الاتحاد أجرى تصويتاً بين اللاعبين بشأن المشاركة في المباريات المقررة، موضحاً أن «الغالبية العظمى» أيدت مواصلة اللعب.

وأضاف كوريل أن الاتحاد، بناءً على نتيجة التصويت، قرر المضي قدماً في المباراة أمام إسرائيل كما كان مقرراً.

، أكد للمنتخب الإيرلندي، هيمير هالغريمسون، انسحاب لاعب واحد من تشكيلة الفريق، قائلاً: «لا أعتقد أن أحداً في أي مكان يمكنه استيعاب حجم الضغوط التي يتعرض لها هؤلاء اللاعبون».

وتقام مباراة إسرائيل وإيرلندا على ملعب «ناغيردي» في مدينة ديبريسن الهنغارية، فيما تُقام مباراة الإياب في صربيا يوم 4 أكتوبر.