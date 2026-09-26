ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مبابي

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أعلن المنافس في الدرجة الأولى الإسباني ، أن مهاجمه كيليان مبابي تعرض لتمدد مفرط في ركبته اليسرى.وغادر قائد صفوف المنتخب بعدما تعرض لإصابة بعد وقت قصير من تسجيله لهدف الفوز 1-صفر على في دوري الأمم الأوروبية الجمعة.وتلقى مبابي (27 عاماً) العلاج بعدما سجل الهدف وعاد للملعب لفترة وجيزة، لكنه سقط مجددا ولم يتمكن من مواصلة اللعب مما دفع زين الدين زيدان مدرب فرنسا لاستبداله في الدقيقة 58، خلال مباراته الأولى في منصبه الجديد مع المنتخب.وقال في بيان "أظهرت الفحوصات التي خضع لها كيليان مبابي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد إصابته بتمدد مفرط في الركبة اليسرى".وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن في البداية أن مبابي يعاني من "إصابة في وتر الركبة" وأنه عاد إلى مدريد لإجراء مزيد من الفحوصات.ويستضيف ريال مدريد فريق فياريال في الدوري الإسباني يوم 10 تشرين الأول.