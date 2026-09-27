صدمة في الدار البيضاء.. وداد تمارة يهزم الوداد بثلاثية تاريخية

استهل الوداد الرياضي مشواره في الدوري بهزيمة مفاجئة أمام ضيفه وداد تمارة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب محمد الخامس ضمن الجولة الأولى.

وتقدم الفريق الضيف في الدقيقة 19 عبر أكرم قويدسي من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب يسجل هدفاً لوداد تمارة في تاريخ مشاركاته بالقسم الأول.

وأضاف عثمان صابيري الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يقلص المهاجم الكونغولي سيلفير غانفولا ميبوسي الفارق للوداد الرياضي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، لكن وداد تمارة حسم المواجهة بتسجيل الهدف الثالث، محققاً أول انتصار في تاريخه ضمن منافسات ، الذي يشارك فيه للمرة الأولى.

في المقابل، تلقى الوداد الرياضي هزيمته الثامنة توالياً، باحتساب مبارياته الأخيرة من الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد، لتزداد الضغوط عليه بعد انطلاقة مخيبة أمام جماهيره.